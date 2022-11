Έμφυλη βία - ΕΣΗΕΑ: “Σπάσε την σιωπή” λένε έξι γυναίκες δημοσιογράφοι (βίντεο)

Life

«Σπάσε τη Σιωπή» είναι το μήνυμα που απευθύνει το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ για τα εγκλήματα κατά των γυναικών. Το μεταφέρουν μέσω τηλεοπτικού μηνύματος έξι γυναίκες δημοσιογράφοι: οι κυρίες Μάρα Ζαχαρέα, Σία Κοσιώνη, Ρίτσα Μπιζόγλη, Αντριάνα Παρασκευοπούλου, Ράνια Τζίμα και Πόπη Τσαπανίδου και αφιερώνεται στην επέτειο της 25ης Νοεμβρίου, που έχει θεσπιστεί από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.



Στόχος της εκστρατείας είναι, πέρα από την ενημέρωση της κοινωνίας για το φλέγον ζήτημα, να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των αρμοδίων Αρχών, όσον αφορά την αναγνώριση του ειδικού βάρους και των ολέθριων συνεπειών αυτών των εγκλημάτων στην προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική ζωή των Ελλήνων.





Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ ευχαριστούν τις συναδέλφους για την προθυμία να συμμετάσχουν αφιλοκερδώς στο τηλεοπτικό κοινωνικό μήνυμα. Καλεί όσους επιθυμούν να κοινοποιήσουν το τηλεοπτικό μήνυμα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας τις ετικέτες #spasetisiopi #esiea #stopviolenceagainstwomen #actnow #protectwomen.



Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ διοργανώνει την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου, ειδική Ημερίδα με θέμα «Γυναικοκτονίες, Έμφυλη Βία και ΜΜΕ», παρουσία μητέρων και συγγενών των θυμάτων, που πλαισιώνεται από έκθεση φωτογραφίας της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας.

