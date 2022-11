Life

Κώστας Κρομμύδας: Ατύχημα για τον ηθοποιό - Τι συνέβη

Ο ηθοποιός και συγγραφέας είχε ένα ατύχημα που τον οδήγησε στο νοσοκομείο. Τι έγραψε στα social media για την περιπέτειά του.

Ένα ατύχημα είχε στην Νάουσα όπου βρίσκεται αυτές τις μέρες για επαγγελματικούς λόγους ο Κώστας Κρομμύδας.

Ο ηθοποιός και συγγαφέας έπεσε στον δρόμο και χτύπησε με αποτέλεσμα να κάνει δυο ράμματα.

Την "περιπέτεια" του έκανε γνωστή ο ίδιος με μία ανάρτηση στα social media.

«Θα μπορούσε να είναι το αποτέλεσμα ενός καβγά, αλλά όχι. Προτίμησα να τα βάλω με την άσφαλτο στο πιο αστείο πέσιμο όλων των εποχών. Όλα καλά με δύο ράμματα! Σε λίγο θα βρίσκομαι κανονικά στην εκδήλωση μας στη Νάουσα! Ευχαριστώ τη γιατρό και το προσωπικό του νοσοκομείου Νάουσας για την άμεση και γρήγορη περίθαλψη. Επίσης, ευχαριστώ τη φίλη δερματολόγο Γιώτα Ρήγα, η οποία περιποιήθηκε το τραύμα τις πρώτες στιγμές» έγραψε στην ανάρτησή του και δημοσίευσε μία φωτογραφία, όπου απεικονίζεται ο ίδιος με μια γάζα στο ένα φρύδι του.

