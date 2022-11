Κοινωνία

“Κιβωτός του Κόσμου”: Νέες καταγγελίες από μητέρες – “Έχω να δω τα παιδιά μου 5 χρόνια”

Νέες καταγγελίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την "Κιβωτό του Κόσμου".

Στο επίκεντρο βρίσκεται η «Κιβωτός του Κόσμου» και στο βαρύ κλίμα που έχει δημιουργηθεί έρχονται να προστεθούν και οι καταγγελίες παραβατικών γονέων που δείχνουν ένα "σκληρό" πρόσωπο της οργάνωσης, στην οποία φιλοξενούνται τα παιδιά τους. Δηλώνουν πως επί χρόνια δεν τους επιτρέπεται να επικοινωνούν με τα παιδιά τους και απαιτούν να τα συναντήσουν σήμερα.

Η Κατερίνα από την Πάτρα ανέφερε στα gegonota.news πως τα παιδιά της, ηλικίας 11 και 13,5 ετών, που από τα Ιωάννινα μεταφέρθηκαν στον Βόλο, δεν τα έχει δει ούτε σε φωτογραφία τα τελευταία 5 χρόνια. Το οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωναν τα παιδιά ήταν εντελώς ακατάλληλο και με εισαγγελική παραγγελία μεταφέρθηκαν στην Κιβωτό για να επιβιώσουν.

"Εγιναν λάθη, τεράστια λάθη, αλλά δεν σημαίνει πως δεν μπορώ να τα βλέπω ή να τα ακούω. Τα παιδιά μου βρίσκονται στον Βόλο και είναι το μόνο που ξέρω. Κάθε μέρα τηλεφωνώ στην δομή του Βόλου για να μιλήσω με τα παιδιά, μου λένε πως θα με καλέσουν πίσω και κανείς δεν επικοινωνεί μαζί μου. Εχω να ακούσω χρόνια τη φωνή του", είπε η μητέρα, που προφανώς για να έρθει σε επαφή με τα παιδιά θα πρέπει να προηγηθεί ψυχολογική προετοιμασία, αλλά κανείς δεν την ενημερώνει υπεύθυνα.

Η μητέρα παραδέχεται πως τα παιδιά έχουν ξεχάσει την ύπαρξή της, αλλά δεν χρεώνει τον εαυτό της γι’ αυτό, παρά μόνο την διαχείριση που έγινε από την Κιβωτό. "Με αποκόψανε από τα παιδιά", λέει η ίδια για την Κιβωτό.

Η Αφροδίτη 40 χρονών σήμερα, ήταν πρωταγωνίστρια σε μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει τη Βόρειο Ελλάδα πριν 6 χρόνια. Το παιδί της μεγάλωσε στην "Κιβωτό του Κόσμου" στον Κολωνού και έχει μεταφερθεί στον Βόλο. Οπως και η Κατερίνα, καταγγέλλει πως δεν της επιτρέπουν να επισκεφθεί την δομή για να συναντήσει το παιδί της, που γι΄αυτό η μητέρα του είναι ένα άγνωστο πρόσωπο . "Ακούω για το κλουβί στο Διμήνι που βάζανε τιμωρία τα παιδιά και τρέμω μήπως είναι το δικό μου, αλλά δεν με αφήνουν να πάω, όπως δεν με άφηναν να του μιλάω στο τηλέφωνο ", είπε.

Από χθες η Εισαγγελία του Βόλου διέταξε προκαταρκτική για την δομή της "Κιβωτού του Κόσμου" στον Βόλο με αιχμή την καταγγελία που αφορά σε ασέλγεια ενός παιδιού και σε κακοποιήσεις με χρήση βίας προς "συμμόρφωση".

