Μενίδι: Τον πυροβόλησαν στη μέση του δρόμου

Συναγερμός στις Αρχές. Πυροβολισμοί με έναν τραυματία στο Μενίδι.

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Μενίδι.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 02:30, όταν άγνωστοι προσέγγισαν άνδρα που βρισκόταν στην οδό Δημοκρίτου και άνοιξαν πυρ εναντίον του τραυματίζοντας τον.

Το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ για τον εντοπισμό των δραστών.

