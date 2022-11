Πολιτική

Ενδοοικογενειακή βία - Μητσοτάκης: Δίνουμε την δυνατότητα στα θύματα να μιλήσουν με ασφάλεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το ΑΤ Καλλιθέας, όπου στεγάζεται ένα από τα 18 Επιχειρησιακά Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας.



Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε σήμερα το πρωί το Αστυνομικό Τμήμα Καλλιθέας, όπου στεγάζεται ένα από τα 18 Επιχειρησιακά Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας που έχουν ενσωματωθεί σε ΑΤ ανά τη χώρα. Συνοδευόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκο, τον Υφυπουργό, Λευτέρη Οικονόμου και τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνο Σκούμα, ο Πρωθυπουργός είχε συζήτηση με την προϊσταμένη του Γραφείου, Υπαστυνόμο Β’ Μελίνα Ροκίδη και τον Τμηματάρχη Ανέστη Σαπουνά.



«Είχαμε την ευκαιρία χθες να παρουσιάσουμε το συνολικό μας σχέδιο για την αντιμετώπιση της βίας, ειδικά της ενδοοικογενειακής βίας, με θύματα φυσικά πρωτίστως γυναίκες. Χαίρομαι που έχουμε τόσες άξιες ελληνίδες αστυνομικούς. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, προφανώς, όταν έρχεται μια γυναίκα να συναντήσει μια γυναίκα. Νομίζω ότι μπορείτε να μιλήσετε διαφορετικά, είναι πολύ πιο εύκολο να τη βοηθήσετε να σπάσει τη σιωπή, γιατί μιλάμε για περιστατικά πολύ δύσκολα, μιλάμε για γυναίκες οι οποίες βρίσκονται κάτω από μεγάλη ψυχολογική πίεση προφανώς. Και πρέπει να αισθάνονται άνετα και ασφαλείς. Όλα αυτά τα οποία κάνουμε, από το ανθρώπινο δυναμικό μέχρι τον χώρο υποδοχής, σκοπεύουν στο να χτίσουμε εμπιστοσύνη. Γιατί αν υπάρχει εμπιστοσύνη και εμπιστευτούν τα θύματα της κακοποίησης την Ελληνική Αστυνομία, ότι με διακριτικότητα αλλά και απόλυτο επαγγελματισμό θα χειριστεί αυτά τα περιστατικά, τότε θα έχουμε πετύχει κάτι πολύ σημαντικό», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.





«Τώρα δίνουμε πια τη δυνατότητα στα θύματα να μιλήσουν με ασφάλεια. Αυτή είναι η διαφορά. Ενδοοικογενειακή βία υπήρχε πάντα. Τώρα έχουμε το θάρρος, όλοι μας, και η πολιτεία αλλά κυρίως τα θύματα, να μιλήσουμε, να σηκώσουμε και να κοιτάξουμε τι υπάρχει κάτω από το χαλί», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Τα γραφεία έχουν αντιμετωπίσει τα 3.000 περιστατικά από τα 10.000 που έχει αντιμετωπίσει ολόκληρη η Αστυνομία. Άρα σίγουρα χρειαζόμαστε υπερδιπλάσιο αριθμό γραφείων, τον οποίο και προετοιμάζουμε και ελπίζουμε και πάλι στη βοήθεια του ιδιωτικού τομέα και ιδιαίτερα στην Παπαστράτος», δήλωσε από την πλευρά του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, προσθέτοντας πως από τις μαρτυρίες των αστυνομικών προκύπτει «πως υπάρχει πολύ μεγαλύτερη εμπιστοσύνη πλέον στην Αστυνομία».





«Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να καλλιεργήσουμε ακόμα περισσότερο αυτήν την εμπιστοσύνη», τόνισε ο Πρωθυπουργός. «Η εμπιστοσύνη πρέπει να είναι συνολικά προς το κράτος και τις δομές του, ειδικά όταν πρόκειται για τον πυρήνα της κρατικής λειτουργίας, που δεν είναι άλλος από την προστασία της ζωής του ανθρώπου. Αυτή είναι η πιο σημαντική αποστολή του κράτους».



Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Τμήματος, όπως τον τρόπο υποδοχής των θυμάτων, τις πρακτικές μεταχείρισής τους και τη συνεργασία με την 24ωρη γραμμή SOS 15900. Στη συζήτηση συμμετείχε επίσης ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Παπαστράτος, Χρήστος Χαρπαντίδης, ο οποίος έχει δωρίσει όλα τα έπιπλα που συνθέτουν τα 18 Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας στη χώρα.





Συνολικά έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν 73 Επιτελικά Τμήματα και 18 Επιχειρησιακά Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας στην επικράτεια, στα οποία υπηρετούν 403 στελέχη. Η στελέχωση των επιτελικών και των επιχειρησιακών δομών, γίνεται κατά προτίμηση και όπου αυτό είναι εφικτό, με προσωπικό που κατέχει πτυχία νομικών, κοινωνικών ή ανθρωπιστικών σπουδών.





Έχει παράλληλα υλοποιηθεί πλήθος εκπαιδευτικών προγραμμάτων από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, σε συνεργασία και με συναρμόδιους φορείς, για την άρτια κατάρτιση τόσο των υπηρετούντων στα επιτελικά και επιχειρησιακά Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας όσο και των άλλων αστυνομικών που εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στη διαχείριση υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας.

Πριν από λίγες ημέρες θεσπίστηκε επίσης η πιλοτική λειτουργία προγράμματος αξιοποίησης της ψηφιακής εφαρμογής Panic Button. Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα σε γυναίκες που αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο να ειδοποιήσουν την Ελληνική Αστυνομία μέσω του αθόρυβου πατήματος ενός κουμπιού στο κινητό τηλέφωνό τους σε περίπτωση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, στέλνοντας αυτόματα στοιχεία τοποθεσίας για τον εντοπισμό τους.

ΜέΡΑ25: Ο Μητσοτάκης καλύτερα να επισκεφτεί το ΑΤ Ομόνοιας για να μιλήσει για έμφυλη βία

Λίγο πριν την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο ΑΤ Καλλιθέας ο εκπρόσωπος Τύπου του ΜέΡΑ25 Μιχάλης Κριθαρίδης ανέφερε: «Ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφτεί το Αστυνομικό Τμήμα Καλλιθέας όπου λειτουργεί γραφείο αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο ελπίζουμε να μην είναι από αυτά στα οποία παίρνουν οι γυναίκες για να καταγγείλουν κακοποιητικές συμπεριφορές και οι αστυνομικοί τους "συνδέουν με Κάιρο". Πέραν τούτου όμως και μιας και χθες ήταν η παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της έμφυλης βίας, καλούμε τον κ. Μητσοτάκη να επισκεφτεί καλύτερα το Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας για να ενημερωθεί για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας από τους συναδέλφους όσων βίασαν την 19χρόνη εντός του τμήματος. Καλοί οι συμβολισμοί, όμως υπάρχει και η πραγματικότητα για την Μητσοτάκης Α.Ε. και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία: αρνούμενη ακόμα και την νομική κατοχύρωση του όρου "γυναικοκτονία" και με πάνοπλους άνδρες των ΜΑΤ να καταστέλλουν κάθε κινητοποίηση των γυναικών και των φεμινιστικών οργανώσεων, όπως ακριβώς έκαναν και χθες υπό το φως του προβολέα που ανέγραφε στην πρόσοψη της Βουλής "στοπ στη βία". Τόση υποκρισία».





Ειδήσεις σήμερα:

Μενίδι: Τον πυροβόλησαν στη μέση του δρόμου

Τροχαίο: Νεκρός 25χρονος μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο

Μουντιάλ 2022 - Βραζιλία: Η... ώρα του Βινίσιους