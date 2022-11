Υγεία - Περιβάλλον

Πλεύρης για ανεμβολίαστους υγειονομικούς: Πώς θα γίνει η επιστροφή τους στα νοσοκομεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Υγείας μίλησε για τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς, την επιστροφή τους αλλά και τα μέτρα που θα ακολουθήσουν.

Ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 9.89 και στον δημοσιογράφο Σωτήρη Μπέσκομίλησε για τα μέτρα που θα ισχύσουν για τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς, σχετικά με την επιστροφή τους στην εργασία τους, μετά την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ, υπέρ τους.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην στην έλλειψη φαρμάκων καθώς και για ειδικά θέματα του ΕΣΥ.

Απόφαση ΣτΕ

«Πρώτα απ’ όλα γιατί έχω διαβάσει διάφορα να πούμε ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας στην ολομέλειά του έκρινε το μέτρο συνταγματικό.

Το μέτρο αυτό έχει παραταθεί δύο φορές από τότε που ίσχυσε.

Το Δεκέμβριο και τον Μάρτιο και το 3ο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι η αιτιολογία που είχαμε για την τελευταία παράταση του μέτρου που έγινε τον Απρίλιο, κατά την κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν αιτιολογείται με τέτοιο τρόπο που να δικαιολογείται βάσει της αρχής της αναλογικότητας.

Υπό αυτήν την έννοια περιμένουμε την άλλη εβδομάδα να δούμε την απόφαση, φαντάζομαι ότι θα υπάρχει απόφαση. Αυτή τη στιγμή το μόνο που έχουμε είναι το απόσπασμα.

Εμείς έχουμε πει και αυτό΄΄ ισχύει για όλες τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ότι οι αποφάσεις των δικαστηρίων γίνονται σεβαστές και τηρούνται.

Από εκεί και πέρα μόλις πάρουμε την απόφαση θα δούμε το πλαίσιο το οποίο ορίζει η ίδια η απόφαση και αυτό το οποίο έχω πει και ισχύει, είναι ότι η τήρηση της απόφασης θα γίνει με τέτοιο τρόπο που η ίδια η απόφαση να μη δημιουργεί πρόβλημα στη δημόσια υγεία».

Έλλειψη φαρμάκων

«Η έλλειψη φαρμάκων έχει δύο παράγοντες βασικούς. Ο πρώτος παράγοντας που υπήρχε πάντοτε, είναι το κομμάτι των παράλληλων εξαγωγών και για αυτό το λόγο σε συνεννόηση με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο όλο το τελευταίο διάστημα έχουμε απαγόρευση εξαγωγών στα φάρμακα τα οποία είναι σε έλλειψη και την προηγούμενη εβδομάδα που μας πέρασε κάναμε μία ευρεία απαγόρευση και για ευρύ χρονικό διάστημα, φαρμάκων, όπως ακριβώς τα συνεννοηθήκαμε και μας τα υπέδειξε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος.

Άρα, στο κομμάτι των εξαγωγών δημιουργούμε μία προστασία. Υπάρχει όμως και ένας άλλος παράγοντας, ο οποίος δεν υπήρχε στο παρελθόν.

Οι παράλληλες εξαγωγές υπήρχαν και πάντοτε η πολιτεία με αυτόν τον τρόπο τις αντιμετώπιζε.

Ο επιπλέον παράγοντας είναι ότι έχουμε χαμηλή εισαγωγή φαρμάκων, διότι προσέξτε, η έλλειψη φαρμάκων είναι κυρίως τα φτηνά φάρμακα που εισάγουμε. Γιατί; Λόγω της ενεργειακής κρίσης υπήρξε μια απροθυμία των εταιρειών να έχουνε παραγωγή σε πολλά φτηνά φάρμακα, γιατί είναι ακριβή η πρώτη ύλη που συνήθως έρχεται από Ασιατικές χώρες, από την Ινδία και άρα η παγκόσμια παραγωγή είναι μικρότερη.

Προς αυτήν την λοιπόν την κατεύθυνση αυξάνουμε τις εισαγωγές ΄μέσω ΙΦΕΤ και παράλληλα παρήγγειλα από τον ΕΟΦ τον έλεγχο σε πέντε πολυεθνικές εταιρείες.

Είναι πολύ γνωστές και οι πέντε πολυεθνικές εταιρείες. Βάσει της νομοθεσίας οφείλουν να έχουνε συγκεκριμένο αριθμό αποθέματος στην ελληνική επικράτεια και υπάρχει καταγγελία επώνυμη από το Σύλλογο των Φαρμακαποθηκών, ότι σε συγκεκριμένα φάρμακα που είναι ελλειπτικά, εσκεμμένα αυτό λέει η καταγγελία, δεν έχουν κάνει τις εισαγωγές τις οποίες οφείλουν να κάνουν και άρα δεν έχουνε διασφαλίσει την επάρκεια στην ελληνική αγορά.

Θα το πω πολύ απλά, γιατί είναι λίγο σύνθετο θέμα. Υπάρχει μία διελκυστίνδα.

Οι φαρμακοβιομηχανία λέει ότι οι φαρμακαποθήκες όταν παίρνουν φάρμακα τα κάνουν παράλληλες εξαγωγές, άρα απαγορεύουμε τις παράλληλες εξαγωγές και οι φαρμακαποθήκες λένε, ότι εσκεμμένα η φαρμακοβιομηχανία δεν τους προμηθεύει με τα σκευάσματα που πρέπει να του προμηθεύσει για να καλύψουν την ελληνική αγορά».

Αντιγριπικό

«Αυτή τη στιγμή ήδη προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία. Θα είχε ξεκινήσει το μέτρο, υπάρχουν όμως κάποια τεχνικά θέματα και για να το πω πάρα πολύ απλά ενώ είναι κάτι, αντιδρά βέβαια ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, η θέση του Υπουργείου είναι ότι μπορεί με ασφάλεια να δοθεί το αντιγριπικό χωρίς ιατρική συνταγή στον κόσμο ο οποίος το έχει ξανακάνει το αντιγριπικό εμβόλιο.

Πολλοί συμπολίτες μας που μας ακούν τώρα κάθε χρόνο πάνε και κάνουν αντιγριπικό εμβόλιο και η ιατρική συνταγή έχει μια σημασία στην πρώτη φάση που θα αξιολογηθεί αν συντρέχουν κάποιοι λόγοι να μη γίνει, όταν όμως γίνεται επαναλαμβανόμενο το εμβόλιο δεν συντρέχει.

Οι γιατροί αντιδρούν διότι θεωρούν, είναι μια βασική αρχή των ιατρικών συλλόγων ότι οτιδήποτε συνδέεται με ιατρική πράξη πρέπει να είναι με ιατρική συνταγή.

Να πω δηλαδή ότι οι γιατροί αντιδρούσαν ακόμα και στην διενέργεια των rapid test από μη γιατρούς, αντιστοίχως στο παρελθόν αντιδρούσαν και για το αν τα εμβόλια μπορούν να τα κάνουν μη γιατροί.

Είναι μια πάγια θέση των ιατρικών συλλόγων. Εγώ σέβομαι προφανέστατα και το σέβομαι γιατί πολλές φορές έχουν κατηγορηθεί οι ιατρικοί σύλλογοι ότι αυτό το κάνουν συντεχνιακά, δεν είναι αυτός ο λόγος.

Ο λόγος είναι ακριβώς επειδή επιστημονικά έχουν μια βασική αρχή η οποία επί της αρχής είναι και σωστή. Ότι κάθε ιατρική πράξη είναι ιατρική παρακολούθηση, για αυτό το λόγο σεβόμενοι αυτή τη θέση το άνοιγμα χωρίς συνταγή στο αντιγριπικό θα γίνει σε ένα πλαίσιο απόλυτα ασφαλές.

Δεν είπαμε ποτέ ότι θα το ανοίξουμε και όποιος θέλει θα πηγαίνει στο φαρμακείο να κάνει το εμβόλιο. Θα υπάρχουν οι ενδείξεις που ορίζονται από την επιτροπή και θα υπάρχει και ασφαλιστική δικλείδα.

Γιατί δεν έχει γίνει ακόμα; Ακριβώς αυτή η ασφαλιστική δικλείδα είμαστε σε συνεννόηση και με τους φαρμακοποιούς κυρίως στο κομμάτι της καταγραφής».

Νομοσχέδιο ΕΣΥ

«Πρώτα απ’ όλα είναι η μισθολογική αύξηση των απολαβών των γιατρών. Μεσοσταθμικά 10%. Είναι ο μόνος κλάδος από το δημόσιο τομέα που μετά τα μνημόνια λαμβάνει αύξηση και σε τρεις ειδικά κατηγορίες, πέρα από την αύξηση, στους γιατρούς των ΜΕΘ, των επειγόντων περιστατικών και στους αναισθησιολόγους, υπάρχει και επιπλέον επίδομα που μπορεί να φτάσει τα 400 ευρώ.

Άρα, έχουμε μία μισθολογική αύξηση. Το δεύτερο το οποίο έχουμε, είναι σε περιοχές που είναι άγονες οι προκηρύξεις, αυτό αφορά κυρίως δηλαδή τα νησιά ή σε ειδικότητες όπως η ειδικότητα των αναισθησιολόγων που είναι άγονες, δίνουμε τη δυνατότητα της μερικής απασχόλησης.

Δηλαδή στην Κω λόγου χάρη που δεν μπαίνουν παθολόγοι στο νοσοκομείο της Κω, δεν έχουν ενδιαφέρον, δίνουμε τη δυνατότητα στους ιδιώτες που είναι εκτός αντί να μπαίνουν με έναν άναρχο τρόπο που γίνεται τώρα με το μπλοκάκι να προκηρυχθούν θέσεις μερικής απασχόλησης.

Και άρα ένας γιατρός ιδιώτης να διατηρεί την ιδιωτική του υπόσταση και παράλληλα να μπορεί οργανωμένα να παρέχει υπηρεσίες στο εθνικό σύστημα υγείας. Αυτό έχει προκαλέσει κάποιες αντιδράσεις κυρίως ιδεοληπτικές από την Αριστερά.

Και έχουμε και το τρίτο κομμάτι στους γιατρούς που έχει να κάνει αυτό το οποίο γίνεται σε όλη την Ευρώπη, πολύ λίγες χώρες δεν το ακολουθούν, ότι οι γιατροί του εθνικού συστήματός μας υγείας θα έχουν υπό πολύ αυστηρές προϋποθέσεις και όρους τη δυνατότητα και ιδιωτικού ελεγχόμενου, ελεγχόμενο ιδιωτικό έργο.

Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι ότι το εθνικό σύστημα υγείας αυτή τη στιγμή δεν είναι ελκυστικό. Υπάρχει ανταγωνισμός από τον ιδιωτικό τομέα, υπάρχει ανταγωνισμός από το εξωτερικό.

Θέλουμε λοιπόν να δώσουμε ένα μήνυμα στους γιατρούς μας ότι μπορούν να έρθουν, να μπουν στο εθνικό σύστημα υγείας, να έχουν και μια δυνατότητα ελεγχόμενου ιδιωτικού έργου και αυτό, αυτά τα δυο μέτρα η μερική απασχόληση και το ιδιωτικό έργο δεν γίνεται για τους γιατρούς, γίνεται για τον πολίτη.

Διότι εκμεταλλευόμενοι κάποιοι γιατροί αυτές τις δυνατότητες θα ενταχθούν και αυτό που συμβαίνει τώρα και είναι βασικό παράπονο που έχουμε από πολίτες ότι μπορεί να πηγαίνουν σε ένα νοσοκομείο και ενώ έχουμε προκηρύξει θέσεις αυτές οι θέσεις δεν έχουν καλυφθεί γιατί δεν υπάρχει το ενδιαφέρον, με αυτά τα δύο κίνητρα θα υπάρξει ενδιαφέρον και θα έχουμε γεμάτα με γιατρούς τα νοσοκομεία μας».

Ειδήσεις σήμερα:

Χανιά: Τον βρήκαν γυμνό και πεσμένο στον δρόμο

ΥΠΟΙΚ: Διετής αναστολή σε ΦΠΑ ακινήτων και φόρο υπεραξίας στις μεταβιβάσεις

Σημεία για rapid test δωρεάν το Σάββατο