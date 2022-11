Κόσμος

Κακοκαιρία - Ιταλία: Αγνοούμενοι και εικόνες καταστροφής (βίντεο)

Τριμελής οικογένεια με νεογέννητο παιδί και μια 25χρονη γυναίκα στους αγνοούμενους από κατολίσθηση σε νησί της Κάτω Ιταλίας.

Τους δεκατρείς έφτασαν οι αγνοούμενοι στο νησί Ίσκια της Κάτω Ιταλίας καθώς δεκάδες αυτοκίνητα παρασύρθηκαν μέχρι την θάλασσα, εξαιτίας της ασταμάτητης βροχόπτωσης.

Η τοποθεσία Κασαμίτσιολα πλημμύρισε και πολλά σπίτια υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Το νησί αποκλείσθηκε λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών και οι πυροσβέστες, με την Πολιτική Προστασία, προσπαθούν να βοηθήσουν με κάθε δυνατό τρόπο τους κατοίκους που χρήζουν βοήθειας.

Ανάμεσά τους βρίσκεται τριμελής οικογένεια με νεογέννητο παιδί και μια 25χρονη γυναίκα.

To νησί έχει αποκλεισθεί λόγω της κακοκαιρίας και από χθες, εξαιτίας των έκτακτων καιρικών συνθηκών, ο δήμαρχος κράτησε τα σχολεία κλειστά. Σύμφωνα με την εφημερίδα της Ρώμης Il Messaggero, o τελικός απολογισμός μπορεί να φτάσει και τους οκτώ νεκρούς.

Εξαιτίας της ασταμάτητης βροχόπτωσης, προκλήθηκαν πλημμύρες και κατολισθήσεις και το ρεύμα παρέσυρε σειρά αυτοκινήτων στην θάλασσα. Πολλοί κάτοικοι του νησιού, λόγω της λάσπης που έχει συσσωρευθεί, δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους και πριν από λίγο εκκενώθηκε ξενοδοχείο, με τριάντα τουρίστες.

Σε πολλές περιοχές της Ίσκια έχει διακοπεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και οι τοπικές αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους να αποφύγουν κάθε μετακίνηση, λόγω νέων, πιθανών, ακραίων καιρικών συνθηκών.

Νωρίς το πρωί, τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να σώσουν έναν άνδρα που είχε παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά.

