Κοινωνία

Πλαστά διπλώματα: Πώς δρούσε το κύκλωμα που “έστηνε” εξετάσεις οδήγησης στην Αττική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ανακοινώσεις από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σχετικά με εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην έκδοση ψευδών αδειών ικανότητας οδήγησης και πιστοποιητικών επαγγελματικής ικανότητας.

Ανακοινώσεις είχαμε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σχετικά με εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην έκδοση ψευδών αδειών ικανότητας οδήγησης και πιστοποιητικών επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.)

Για το θέμα έκαναν δηλώσεις ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, Ταξίαρχος Δημητρίος Δάβαλος και η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνόμος Β’ Κωνσταντία Δημογλίδου.

Δηλώσεις του Διευθυντή της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, Ταξίαρχου Δημητρίου Δάβαλου:

«Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας. Η υπόθεση την οποία σας καλέσαμε για να σας παρουσιάσουμε σήμερα σχετίζεται άμεσα και με τον τομέα της οδικής ασφάλειας.

Συγκεκριμένα, η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής κατάφερε μετά από ενδελεχή και συστηματική έρευνα να εξαρθρώσει εγκληματική οργάνωση, αποτελούμενη από ιδιοκτήτες σχολών οδήγησης και υπαλλήλους Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι οποίοι μέσω της ψευδούς βεβαίωσης – νόθευσης, της δωροδοκίας και της δωροληψίας, επεδίωκαν και κατάφερναν, να αποκτούν άδεια ικανότητας οδήγησης, άτομα που -υπό κανονικές συνθήκες- θα αποτύγχαναν στις σχετικές εξετάσεις.

Συνολικά συνελήφθησαν 13 άτομα, ενώ κατηγορούνται 58 ακόμη. Πρόκειται δηλαδή για μία πολυπληθή εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας είχαν ως μοναδικό σκοπό την επίτευξη παράνομου και κυρίως εύκολου κέρδους, αδιαφορώντας για τις συνέπειες των πράξεων τους.

Πώς δρούσε η οργάνωση

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, είχαν καταρτίσει συγκεκριμένο σχέδιο δράσης ώστε να πετυχαίνουν στις εξετάσεις οι υποψήφιοι, αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρει ο σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός, όπως ακουστικά «ψείρες», μικροκάμερες και συσκευές αναμετάδοσης δεδομένων διαδικτύου (wifi modem).

Ωστόσο, αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι, μέλη της οργάνωσης δεν δίσταζαν να εφαρμόσουν τακτικές εκφοβισμού, σε βάρος συγκεκριμένων στελεχών της υπηρεσίας που διενεργούσε τις εξετάσεις, όταν εκείνα προέβησαν σε εντατικούς και αιφνιδιαστικούς ελέγχους, με αποτέλεσμα τη σύλληψη αρκετών εξεταζόμενων.

Συνολικά, υπολογίζεται ότι, τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2022, τα μέλη της οργάνωσης, πέτυχαν να χορηγήσουν με παράνομο τρόπο 340 άδειες ικανότητας οδήγησης και Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Ικανότητας, αποκομίζοντας όφελος ύψους 680.000 ευρώ.

Οφείλω να συγχαρώ τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων, για την μεθοδικότητα και κυρίως για τους λεπτούς χειρισμούς τους που οδήγησαν στην εξιχνίαση αυτής της σημαντικής υπόθεσης.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα σας παρουσιάσει η Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνόμος Β’ Δημογλίδου Κωνσταντία.»

Δηλώσεις Εκπροσώπου Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνόμου Β’ Κωνσταντίας Δημογλίδου:

«Καλημέρα σας. Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην έκδοση ψευδών αδειών ικανότητας οδήγησης και Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.).

Για την υπόθεση συνελήφθησαν την 24 Νοεμβρίου 2022 στην Αττική, 13 άτομα, μεταξύ των οποίων 8 ιδιοκτήτες σχολών οδηγών και 4 υπάλληλοι Περιφερειακής Ενότητας Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Αθήνας.

Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος 58 ακόμη ατόμων, σχηματίστηκε δικογραφία για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου για παράλειψη που αντίκεται στα καθήκοντά του, ψευδής βεβαίωση – νόθευση, παράβαση καθήκοντος, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατοχή γνήσιων και πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων και νομοθεσία περί όπλων.

Για τη διερεύνηση και διαλεύκανση της υπόθεσης προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων ενώ εφαρμόστηκαν και ειδικές ανακριτικές πράξεις, στο πλαίσιο των οποίων στοιχειοθετήθηκε ο τρόπος δράσης της εγκληματικής οργάνωσης (modus operandi).

Συγκεκριμένα, τα μέλη της οργάνωσης αναζητούσαν και έρχονταν σε επαφή με υποψήφιους, οι οποίοι αδυνατούσαν να επιτύχουν στις εξετάσεις, είτε λόγω ικανοτήτων είτε επειδή δεν γνώριζαν τη γλώσσα. Στο πλαίσιο αυτό, τους ενημέρωναν για τη διαδικασία, ενώ την προηγούμενη των εξετάσεων απέστελλαν στους επιτηρητές – υπάλληλους, μέλη της οργάνωσης, τις φωτογραφίες και τα στοιχεία των εξεταζόμενων.

Την ημέρα της εξέτασης τοποθετούσαν σε κατάλληλα σημεία στο σώμα και τα ρούχα των υποψηφίων οπτικοακουστικές συσκευές (ακουστικά τύπου «ψείρα» και μικροκάμερα), ενώ εντός σακιδίου ή σακούλας, που έφερε ο εξεταζόμενος, έκρυβαν συσκευή αναμετάδοσης δεδομένων, ώστε να έχουν ζωντανή εικόνα.

Μάλιστα, φρόντιζαν να δίνουν ειδικές οδηγίες για τα ρούχα που έπρεπε να φοράει ο υποψήφιος, ώστε να μην εντοπίζονται οι συσκευές ενώ διέθεταν και μπλούζες με προεγκατεστημένο εξοπλισμό, τις οποίες χορηγούσαν στους εξεταζόμενους. Σε αρκετές ωστόσο περιπτώσεις η μετάδοση της εικόνας επιτυγχανόταν μέσω «έξυπνου ρολογιού», που έφερε κάμερα ή τοποθετούσαν αυτή μέσα στη μάσκα προστασίας από τον κορονοϊό.

Ακολούθως, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, με τη χρήση αυτού του εξοπλισμού, κατεύθυναν τους εξεταζόμενους και τους υποδείκνυαν τις σωστές απαντήσεις.

Ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία της δράσης τους ήταν ότι, σε περίπτωση που ο εξεταζόμενος ήταν αλλοδαπός και δεν γνώριζε ελληνικά, χρησιμοποιούσαν διερμηνέα ενώ όταν οι υποψήφιοι ήταν περισσότεροι, το μέλος της οργάνωσης που υπαγόρευε τις απαντήσεις, ενεργοποιούσε εναλλάξ τη λειτουργία «αναμονή κλήσης».

Ωστόσο, σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της όλης διαδικασίας διαδραμάτιζαν οι επόπτες ή επιτηρητές, οι οποίοι παραλείποντας να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους, συνέβαλαν καθοριστικά στη μείωση των πιθανοτήτων να συλληφθεί ο εκάστοτε εξεταζόμενος.

Όπως προέκυψε, πριν την εξέταση, κάθε υποψήφιος κατέβαλε -κατά μέσο όρο- το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ, γνωρίζοντας ότι μέρος αυτών και συγκεκριμένα 500 ευρώ, προορίζονταν για υπάλληλο της αρμόδιας Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών. Τα υπόλοιπα μοιράζονταν ανάλογα με τον εκάστοτε ρόλο (ιδιοκτήτης σχολής, μεσολαβητής, διερμηνέας).

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, οχήματα, σχολές οδηγών και γραφεία υπαλλήλων, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

86.370 ευρώ,

2 πιστόλια και περίστροφο,

117 εξαρτήματα οπτικοακουστικού εξοπλισμού (μικροκάμερες, ακουστικά «ψείρες», μπλούζες με τοποθετημένο εξοπλισμό σε αυτές κ.α.)

50 κινητά τηλέφωνα,

πλήθος υπολογιστών και χειρόγραφων σημειώσεων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα, για την ταυτοποίηση και άλλων μελών της οργάνωσης καθώς και υποψηφίων που απέκτησαν παράνομα άδεια ικανότητας οδήγησης ή Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας, συνεχίζεται.»





Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022 - Σάββατο: Οι μεταδόσεις σε ΑΝΤ1 και ANT1+

Μενίδι: Τον πυροβόλησαν στη μέση του δρόμου

Κώστας Κρομμύδας: Ατύχημα για τον ηθοποιό - Τι συνέβη