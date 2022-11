Κοινωνία

Πολυτεχνειούπολη: Τα μέλη της σπείρας που έκανε ληστείες και διακινούσε ναρκωτικά (εικόνες)

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία ταυτότητας καθώς και οι φωτογραφίες δεκατεσσάρων ατόμων.



Στη δημοσιότητα δόθηκαν, κατόπιν σχετικών Διατάξεων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας καθώς και οι φωτογραφίες δεκατεσσάρων ατόμων, οι οποίοι αποτελούν μέλη των τριών συμμοριών που διέπρατταν ένοπλες ληστείες σε καταστήματα και οικίες και διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, με ορμητήριο τις φοιτητικές εστίες της Πολυτεχνειούπολης του Ζωγράφου.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, "η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τις σχετικές Εισαγγελικές Διατάξεις, αποσκοπεί στη διερεύνηση συμμετοχής τους και σε άλλες αξιόποινες πράξεις, στην περιέλευση πληροφοριών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ασύλληπτων μελών της οργάνωσης και στην προστασία του κοινωνικού συνόλου κάνοντας αντιληπτό τον τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης προς τους πολίτες.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τον τηλεφωνικό αριθμό 210-8695537 ή 210-8695538 της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας."

Η αποδόμηση των τριών συμμοριών είχε πραγματοποιηθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο πολύμηνης και συστηματικής έρευνας έπειτα από ευρείας κλίμακας και ταυτόχρονες αστυνομικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας και στους χώρους της Πολυτεχνειούπολης του Ζωγράφου.

Τότε είχαν συλληφθεί 32 μέλη των συμμοριών, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά ενώ ταυτοποιήθηκε η συμμετοχή τους στη διάπραξη τουλάχιστον 29 ληστειών, καθώς και σε πλήθος συναλλαγών διακίνησης ναρκωτικών ουσιών έχοντας ως έδρα και ορμητήριο τις φοιτητικές εστίες.

Στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2022, σε οικίες και καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου των Αθηνών με την συμμετοχή αστυνομικών δυνάμεων από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδα, της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής και της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

