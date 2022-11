Κόσμος

Κακοκαιρία - Ίταλία: νεκροί και αγνοούμενοι από τις φονικές πλημμύρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τεράστια είναι η προσπάθεια των Πυροσβεστών για τον εντοπισμό αγνοουμένων.

Σύμφωνα με τον Ιταλό υπουργό υποδομών, Ματέο Σαλβίνι, μέχρι αυτή την στιγμή ο απολογισμός από τις πλημμύρες και νεροποντές που έπληξαν τον νησί Ίσκια, είναι οκτώ νεκροί.

Συνεχίζονται, παράλληλα, οι προσπάθειες των πυροσβεστών, προς εντοπισμό άλλων πέντε αγνοουμένων. Το νησί παραμένει απομονωμένο, εξαιτίας των καιρικών συνθηκών.

Τα ορμητικά νερά παρέσυραν δεκάδες αυτοκίνητα και προκάλεσαν τεράστιες ζημιές, σε τουλάχιστον δέκα σπίτια, μέρος των οποίων έχει καταρρεύσει. Τριάντα οικογένειες δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους, ενώ σήμερα το πρωί εκκενώθηκε ξενοδοχείο στο οποίο βρίσκονταν δεκάδες τουρίστες.

Αιτία της μεγάλης καταστροφής και η κατάρρευση τμήματος βουνοπλαγιάς, λόγω της ασταμάτητης βροχής. Ακραία καιρικά φαινόμενα, είχαν προκαλέσει ήδη μεγάλες καταστροφές στην Ίσκια το 2009 και το 2017. Οι δήμαρχοι της περιοχής ζητούν από τους πολίτες να μην μετακινηθούν, μέχρι την λήξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός του Κόσμου”: Νέες καταγγελίες από μητέρες – “Έχω να δω τα παιδιά μου 5 χρόνια”

Τροχαίο: Νεκρός 25χρονος μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο

Τροχαίο - Σέρρες: Μεθυσμένος οδηγός μπήκε ανάποδα στην Εγνατία και συγκρούστηκε με άλλο ΙΧ (εικόνες)