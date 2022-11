Κοινωνία

ΕΛΑΣ: μεγάλη επιχείρηση για διακίνηση ναρκωτικών

Η επειχείρηση για τον εντοπισμό διακινητών ναρκωτικών ουσιών συνεχίζεται. Τι έδειξαν τα στοιχεία της ΕΛΑΣ.

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν κατά την διάρκεια ειδικών επιχειρήσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής, για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από 21 έως 25 Νοεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας και σε περιοχές της Δυτικής Αττικής και της Βορειοανατολικής Αττικής.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 194 έλεγχοι ατόμων, ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ακατέργαστη κάνναβη βάρους 903,3 γραμμαρίων, κοκαϊνη βάρους 12 γραμμαρίων, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και το χρηματικό ποσό των 230 ευρώ.

Όπως επισημαίνει η ΕΛΑΣ, οι ειδικές δράσεις της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

