“Κιβωτός του Κόσμου” - Μητσοτάκης: Τα παιδιά είναι ασφαλή

Το καλύτερο είναι να φεύγουν τα παιδιά από τα ιδρύματα, τόνισε ο πρωθυπουργός, «μας ενδιαφέρει να δούμε τι έγινε με τα οικονομικά». Τι είπε ο πρωθυπουργός για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και την ασθένεια της αδελφής του.

Μια διαφορετική τηλεοπτική συνέντευξη παραχώρησε το μεσημέρι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού «Καλύτερα δε γίνεται». Ξεκινώντας αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την προστασία των ζώων και ακολούθως με αφορμή την ανάρτησή του για την περιπέτεια υγείας της αδερφής του στάθηκε στη σημασία της έγκαιρης πρόγνωσης για τον καρκίνο του μαστού και τη δρομολόγηση του προγράμματος προληπτικού ελέγχου «Φώφη Γεννηματά».

«Ξέρω ότι υπάρχει πάντα φόβος. Η απάντηση σε αυτό είναι πως αν είναι να βρεις κάτι, καλύτερα να το βρεις νωρίς», είπε ο πρωθυπουργός τονίζοντας πως είναι πραγματικά αμαρτία σήμερα να χάνονται γυναίκες επειδή δεν το διέγνωσαν έγκαιρα.

Σε ερώτηση για τις γυναικοκτονίες και τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση γενικότερα της έμφυλης βίας, των κρουσμάτων ενδοοικογενειακής βίας κλπ μίλησε για «ένα σύνολο πρωτοβουλιών για να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα που πάντα υπήρχε. Τόνισε ότι τα τελευταία χρόνια οι γυναίκες έχουν το θάρρος και τη δύναμη να καταγγέλλουν τα περιστατικά και εμπιστεύονται περισσότερο το Κράτος». Ανέφερε επίσης πως είναι σημαντικό μια γυναίκα να ξέρει ότι θα βρει όχι μόνο κατανόηση αλλά και φροντίδα.

Ειδική αναφορά έκανε στην τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, την εθνικής εμβέλειας υπηρεσία για τη βία κατά των γυναικών καθώς και στη νέα κρυπτογραφημένη εφαρμογή το λεγόμενο «κουμπί πανικού».

Τόνισε συνολικά πως «Πρέπει να ξεπεράσουμε αυτές τις προκαταλήψεις γιατί δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να ανέχεται κανείς κανενός είδους κακοποιητική συμπεριφορά».

Είπε επίσης πως επιμένει πάρα πολύ στην εκπαίδευση των νέων παιδιών, με αναφορά σε ένα αξιόλογο βίντεο που προετοίμασαν παιδιά Λυκείου του Αιγάλεω με αφορμή τη χθεσινή Παγκόσμια Μέρα για την Εξάλειψη της Βίας Κατά των Γυναικών.

Ειδική αναφορά έκανε και στο γεγονός ότι υπάρχουν είδη μουσικής που χρησιμοποιούν εκφράσεις κι ένα πρότυπο για τις γυναίκες που είναι απαράδεκτο.

«Πρώτο μέλημα είναι τα παιδιά να είναι ασφαλή και είναι ασφαλή τα παιδιά»

Στη συνέχεια, για το θέμα της Κιβωτού είπε ότι υπήρχαν αρκετά δεδομένα χωρίς να προκαταβάλλεται η λειτουργία της Δικαιοσύνης για να αναληφθεί δράση άμεσα και να αλλάξει η διοίκηση.

«Πρώτο μέλημα είναι τα παιδιά να είναι ασφαλή και είναι ασφαλή τα παιδιά» διαβεβαίωσε ο πρωθυπουργός. Επεσήμανε ότι το καλύτερο για τα παιδιά είναι να φεύγουν από τις δομές και να πηγαίνουν σε κάποια οικογένεια είτε με υιοθεσία είτε με αναδοχή και προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η κυβέρνηση. «Και πρέπει να πω ότι αυτή ήταν πολιτική και της προηγούμενης κυβέρνησης», πρόσθεσε. Τόνισε επίσης ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στο νέο ΔΣ της Κιβωτού.

Έχουμε πολλή δουλειά ακόμη να κάνουμε στους τομείς της Υγείας, της Δικαιοσύνης και της προστασίας του περιβάλλοντος

Ερωτώμενος σχετικά με τους τομείς στους οποίους πρέπει ακόμη να γίνει δουλειά από την κυβέρνηση ανέφερε:

«Έχουμε πολλή δουλειά ακόμη να κάνουμε στην Υγεία», προσδιορίζοντας πως η δουλειά αυτή πρέπει να ξεκινήσει από την πρόληψη (να προηγηθούν πολιτικές για πιο υγιή πληθυσμό) και να προχωρήσει στην πρωτοβάθμια υγεία και στα νοσοκομεία.

«Η Δικαιοσύνη είναι ένας δεύτερος τομέας που πρέπει να γίνει ακόμη πολλή δουλειά», είπε.

«Ο τρίτος τομέας είναι αυτός της προστασίας του περιβάλλοντος. Η περιβαλλοντική μας ατζέντα είναι ταυτόχρονα και αναπτυξιακή ατζέντα» επεσήμανε ενώ ξεχωριστή αναφορά έκανε και στα ζητήματα των δικαιωμάτων και της ισότητας.

«Θα ήθελα να έχουμε περισσότερες γυναίκες σε θέσεις ισχύος. Θέλουμε περισσότερες γυναίκες στη Βουλή», είπε επίσης ο πρωθυπουργός.

Αναφορικά με την παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το αν παρακολουθεί τι του γράφουν επεσήμανε πως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν μια καλή πλευρά και μια σκοτεινή πλευρά. Η τοξικότητα, η χυδαιότητα τα ανώνυμα σχόλια είναι στη σκοτεινή πλευρά, είπε. Από τη φύση μου δε μ' αρέσει πολύ να τσακώνομαι, μ' αρέσει η επιχειρηματολογία αλλά μερικές φορές βλέπω και ενδιαφέροντα σχόλια, πρόσθεσε.

Ως προς το πώς μαθαίνει για το τι θέλει ο κόσμος, τόνισε πως οι μετρήσεις της κοινής γνώμης είναι ένας τρόπος για να καταλαβαίνουμε αν οι πολιτικές μας έχουν απήχηση κι έφερε ως παράδειγμα το «καλάθι του νοικοκυριού».

Επεσήμανε ακόμη πως υπάρχουν εργαλεία για να ακούμε τι λέει η κοινωνία αλλά οι περιοδείες είναι σίγουρα ένα καλό μέσο «αρκεί να πηγαίνεις με διάθεση να ακούσεις και όχι μόνο να σ' ακούσουν».

Ολοκληρώνοντας με πιο χαλαρή διάθεση τη συνέντευξη σε ερώτηση σχετικά με το πώς αποφορτίζεται στο τέλος μίας μέρας που όλα έχουν πάει στραβά, είπε: «Όχι διαφορετικά από τον καθένα. Για μένα είναι σημαντική η άθληση. Επίσης μια χαλαρή συζήτηση με τη γυναίκα μου, να δούμε κάτι στο Netflix, να φύγουμε από το κινητό». Ομολόγησε ότι έχει παρακολουθήσει επεισόδια του «Σασμού» ερωτώμενος σχετικά ενώ γενικότερα εξήρε την καλή πορεία της ελληνικής τηλεόρασης.

Είπε επίσης πως διαβάζει και ακούει μουσική κυρίως στο αυτοκίνητο ή το αεροπλάνο.

Σε σχέση με το γιατί μπορεί να τσακώνεται με τα παιδιά του είπε για τους ίδιους λόγους που όλοι οι γονείς μπορεί να τσακώνονται. Είτε γιατί θέλουν να είναι πιο παρεμβατικοί είτε γιατί θέλουν να επηρεάσουν τις επιλογές τους και ομολόγησε ότι η σύζυγός του παραπονιέται όταν δε βρίσκει τα παιδιά στο τηλέφωνο.

Στο σημείο αυτό ακούστηκε μουσική υπόκρουση από την ταινία Star Wars που έχει ως ring tone στο κινητό του, ως «παραγγελιά» από τον γιο του.

Για το σχόλιό του σε ανάρτηση στο Luben είπε πως έχει σημασία να έχει κανείς χιούμορ και να αυτοσαρκάζεται και το χαρακτήρισε έμπνευση της στιγμής σε ένα κανάλι που κάνει ενδιαφέρουσα σατυρική δουλειά.

Στα καθιερωμένα δώρα που κάνει η εκπομπή στους καλεσμένους της, ο πρωθυπουργός έλαβε, το βιβλίο του Ευγένιου Τριβιζά «Τα 88 Ντολμαδάκια», ένα φλυτζάνι με το χάσταγκ # Kalytera καθώς και ένα δώρο για τον Πίνατ, τον σκύλο του Μαξίμου, ένα παιχνίδι-φωτογραφική μηχανή για να συνηθίσει τα φλας της δημοσιότητας.

Έκλεισε δε επιστρέφοντας στο μήνυμα που είχε δώσει και στην αρχή της συνέντευξής του υπογραμμίζοντας τη σημασία του προληπτικού ελέγχου και προτρέποντας τις γυναίκες να αξιοποιούν αυτή τη δυνατότητα που τους δίνεται.

