Απάτη: Έτσι πήρε τις οικονομίες μιας ζωής από το θύμα της

Η κερδοφόρα επένδυση, μετατράπηκε σε εφιάλτη για μια γυναίκα από την Ναυπακτία.

Νέο περιστατικό απάτης σημειώθηκε, με θύμα αυτή τη φορά μία γυναίκα από περιοχή της Ναυπακτίας.

Πιο συγκεκριμένα, άγνωστη δράστιδα επικοινώνησε με ανυποψίαστη γυναίκα, και προσποιούμενη κάτοικο του εξωτερικού με το πρόσχημα της κερδοφόρας επένδυσης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, έπεισε την παθούσα να καταθέσει τμηματικά σε έξι συναλλαγές, από τον τραπεζικό της λογαριασμό σε τραπεζικούς λογαριασμούς εξωτερικού, το συνολικό χρηματικό ποσό των 38.047 ευρώ.

Στη συνέχεια, η δράστιδα αφαίρεσε το παραπάνω ποσό από τους λογαριασμούς, σύμφωνα με το pelop.gr.

Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας σχηματίσθηκε δικογραφία για απάτη σε βάρος της άγνωστης δράστιδας.

