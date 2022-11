Παράξενα

Κρήτη: Όργωσαν και έσπειραν γήπεδο!

Το γήπεδο που χρησιμοποιούσε η τοπική ομάδα των Γουρνών στη Χερσόνησο, είχε αποτελέσει αντικείμενο δικαστικής διαμάχης.

Ένα πρωτόγνωρο και απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο δήμο Χερσονήσου, στην Κρήτη, όταν άγνωστοι πήγαν σε δημοτικό γήπεδο και το εκμεταλλεύτηκαν γεωργικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, πρόκειται για το γήπεδο που βρίσκεται στις Γούρνες και το χρησιμοποιούσε παλαιότερα η τοπική ομάδα Άρης Γουρνών.

«Οι άγνωστοι πήγαν με καλλιεργητή στο γήπεδο και το όργωσαν ενώ το έσπειραν κι όλας. Έκαναν ολοκληρωμένη δουλειά», ανέφερε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών και δημοτικής περιουσίας, Μανώλης Ανυφαντάκης και συνέχισε, «Εδώ ζούμε καταστάσεις παράλογες τελείως. Ο κάθε ένας κάνει ό,τι θέλει. Θεωρεί οποιαδήποτε περιουσία που για διάφορους λόγους που είναι ακαλλιέργητη και χωρίς περίφραξη ότι είναι δική του και μπορεί να κάνει ότι θέλει. Είναι πολύ λυπηρό αυτό το γεγονός».

Ο κ. Ανυφαντάκης ενημερώθηκε για το περιστατικό χθες, Παρασκευή και κατέθεσε μήνυση στην αστυνομία ενώ η δημοτική αρχή τη Δευτέρα το πρωί αναμένεται να στείλει συνεργείο για να καθαριστεί το γήπεδο.

Οι αστυνομικοί πήγαν και συνέλλεξαν στοιχεία και ερευνούν την υπόθεση για να εντοπιστούν οι θρασύτατοι δράστες.

Αξίζει να σημειωθεί πως το συγκεκριμένο γήπεδο είναι ανενεργό εξαιτίας του ότι έχει χαρακτηριστεί ως χορτολιβαδική έκταση και η δημοτική αρχή βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη.

«Το γήπεδο αυτό είναι ανενεργό, έχει χαρακτηριστεί αυτή η έκταση ως χορτολιβαδική και η υπόθεση βρίσκεται στα δικαστήρια, δεν έχει άδεια για να γίνει χρήση ή κάποιο έργο στο γήπεδο. Περιμένουμε να τελειώσουν τα δικαστήρια για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το γήπεδο. Είναι όμως στην περιουσία του δήμου», τόνισε σχετικά ο κ. Ανυφαντάκης.

