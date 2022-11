Κοινωνία

Θεσσαλονίκη - Εθνική Αρχή Διαφάνειας: θάνατοι και βασανισμοί στο ίδρυμα ατόμων με αναπηρία (βίντεο)

Φρίκη προκαλούν οι αποκαλύψεις για ίδρυμα στη Θεσσαλονίκη που φιλοξενεί άτομα με αναπηρία.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Καταπέλτης είναι το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για ίδρυμα ατόμων με αναπηρία στη Θεσσαλονίκη όπου επιχειρήθηκε ακόμη και η απόκρυψη θανάτου νεαρού τροφίμου.

Οι Αρχές, διαπίστωσαν απόκρυψη θανάτων, βασανισμούς και τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό και εκπαίδευση εξειδικευμένου προσωπικού, για ίδρυμα ατόμων με αναπηρία στη Θεσσαλονίκη.

Η Ολυμπία Κόρδα, Πρόεδρος σωματείου γονέων και κηδεμόνων του ιδρύματος τόνισε στον ΑΝΤ1: "Η κακοποίηση του Πάρη από εργαζόμενο που κατέληξε το παιδί... Αυτά εμείς τα μάθαμε τυχαία και τα καταγγείλαμε, ένα δεύτερο περιστατικό, ένας περιθαλπόμενος δραπέτευσε από το ίδρυμα που είναι στην Πυλαία και βρέθηκε στην Καλαμαριά ξυπόλητο και χαμένο και το βρήκε η αστυνομία και το τρίτο περιστατικό ένας υπάλληλος, εδώ μιλάμε για κακοποίηση, ένας υπάλληλος εκεί επειδή ο περιθαλπτομενος έπαιζε με το μ@ριο του, το πήρε για να το παραδειγματίσει και του έκαψε τα χέρια με καυτό νερό."

Οι αποκαλύψεις ξεκίνησαν όταν ο εικοσάχρονος Πάρης έχασε τη ζωή του το Νοέμβριο του 2021 και η οικογένειά του κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στις αρχές.

Ο Δημήτρης Γκολέμης, δικηγόρος της οικογένειας του θύματος ανέφερε πως "επιχείρησαν να συγκαλύψουν το περιστατικό και το παρουσίαζαν ως ένα χτύπημα από άλλο τρόφιμο, ότι δήθεν ο τρόφιμος χτύπησε τον Πάρη με παντόφλα και απέρριπταν αυτό που είχε συμβεί, ότι ο Πάρης είχε χτυπηθεί από υπάλληλο του ιδρύματος ο οποίος φαίνεται το επίμαχο βράδυ να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ."

Το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς της οικογένειας για κατάσταση φρίκης και βασανισμού, ενώ διαπιστώθηκαν και παραλείψεις και παρατυπίες στη λειτουργία της δομής. Οι αρχές εντόπισαν στο ίδρυμα και το... ήσυχο δωμάτιο, έναν χώρο απομόνωσης δηλαδή, που όμως δεν προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις του ελεγχόμενου φορέα.





