Κοινωνία

Missing Alert για αρπαγή 13χρονης

Πού εντοπίστηκαν για τελευταία φορά τα ίχνη της ανήλικης. Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές μετά από αρπαγή ανήλικης από την περιοχή του Μεταξουργείου, σύμφωνα με ανακοίνωση του "Χαμόγελου του Παιδιού".

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Στις 25/11/2022, απήχθη από ενήλικο άτομο, στην περιοχή του Μεταξουργείου, η ανήλικη Ταμπαράκ, Α. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 26/11/22 και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ταμπαράκ Α. είναι μετρίου αναστήματος, 50 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε, η ανήλικη φορούσε τζιν παντελόνι, κόκκινη μπλούζα, μαύρο φούτερ, κόκκινα παπούτσια. Έχει σκουλαρίκι στην μύτη.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple

