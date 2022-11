Οικονομία

Ανοιχτά τα μαγαζιά την Κυριακή 27 Νοεμβρίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε το ωράριο λειτουργίας τους. Τι θα κάνουν τα πολυκαταστήματα. Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα μέσα στον Δεκέμβριο.

Ανοιχτά θα είναι τα καταστήματα αυτήν την Κυριακή 27, Νοεμβρίου 2022, όπως έχει ανακοινώσει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος.

Tα εμπορικά καταστήματα σε όλη τη χώρα θα είναι από τις 11:00 έως τις 20:00, όπως ανακοίνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ).

Επίσης τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου (Cyber Monday) τα καταστήματα θα έχουν μεγάλες προσφορές σε ποικιλία προϊόντων.

Τα περισσότερα πολυκαταστήματα έχουν επιβεβαιώσει ότι θα παραμείνουν ανοιχτά την Κυριακή, με το ωράριο να διαμορφώνεται μεταξύ 11:00 και 20:00.

Οι επόμενες Κυριακές με ανοιχτά μαγαζιά και σούπερ μάρκετ το 2022 είναι η Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022 (η προτελευταία Κυριακή πριν τα Χριστούγεννα) και η Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022 (η τελευταία Κυριακή πριν τα Χριστούγεννα).

Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός του Κόσμου”: Νέες καταγγελίες από μητέρες – “Έχω να δω τα παιδιά μου 5 χρόνια”

Εγνατία οδός: έκλεισε λόγω εκτροπής φορτηγού με αγελάδες (εικόνες)

Εργατικό δυστύχημα με οδηγό φορτωτή