Μετρό Θεσσαλονίκης: επίσκεψη του κοινού στις εγκαταστάσεις (εικόνες)

Την ευκαιρία να δουν από μέσα τις ολοκαίνουργες εγκαταστάσεις του Μετρό στη Θεσσαλονίκη είχαν οι κάτοικοι της πόλης.

Τα κινητά τηλέφωνα σε χέρια πολιτών πήραν φωτιά για να τραβηχτούν οι απαραίτητες αυτοφωτογραφίες σήμερα, μερικές δεκάδες μέτρα από την επιφάνεια της Θεσσαλονίκης, μέσα στις αστραφτερές εγκαταστάσεις των υπόγειων σταθμών Μετρό που αποκτά η πόλη.

Μια πρώτη εμπειρία εισόδου σε συρμό ως εν δυνάμει επιβάτες του Μετρό της πόλης είχαν σήμερα κάτοικοι της Θεσσαλονίκης που ξεναγήθηκαν στο πλαίσιο της διήμερης δράσης Thessaloniki Open House 2022 σε τμήματα του έργου που εκτελείται στην πόλη. Στο πλαίσιο των επισκέψεων σε σημεία αρχιτεκτονικού και κατασκευαστικού ενδιαφέροντος που αποτελεί στόχευση του συγκεκριμένου διεθνούς θεσμού που αποσκοπεί στην ανάδειξη και προώθηση της αρχιτεκτονικής, οι πολίτες αποθανάτισαν εαυτούς ως επιβάτες του μετρό όταν επέλεξαν να επισκεφτούν το αμαξοστάσιο της Πυλαίας και να επιβιβαστούν σε αυτόματο συρμό. Ο συγκεκριμένος εκτελεί κατά τη διάρκεια των δοκιμών τη διαδρομή ως τον σταθμό Παπάφη που ήταν και το δεύτερο επισκέψιμο σημείο της βασικής γραμμής.

Κατά τη διάρκεια των ξεναγήσεων μάλιστα ο συρμός ξεκίνησε από το αμαξοστάσιο και έφτασε στον σταθμό Παπάφη σε λίγα μόλις λεπτά ενώ κατά την άφιξη του παρευρισκόμενοι είδαν και πως λειτούργησαν οι ειδικές αυτόματες θύρες που υπάρχουν στις πλατφόρμες, πόρτες δεν έχουν εγκατασταθεί σε άλλη κατασκευή Μετρό στη χώρα και διαχωρίζουν τους επιβάτες από τις γραμμές πριν αφιχθεί ένα δρομολόγιο για λόγους ασφαλείας. «Μετά από πολλά χρόνια αναμονής, ψεύτικων υποσχέσεων και εγκαινίων με μουσαμάδες, απαντάμε χωρίς πολλά λόγια, με έργα. Το Μετρό Θεσσαλονίκης μπαίνει στην τελική του φάση» έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook με την ευκαιρία της σημερινής παρουσίας πολιτών στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις της υποδομής ο υπουργός Υποδομών, Κώστας Καραμανλής.

Στη δράση έδωσε το παρόν και ο πρόεδρος της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Νίκος Ταχιάος που ξενάγησε επίσημους και πολίτες στον αυτόματο, δίχως οδηγό, συρμό που έκανε το δρομολόγιο από το αμαξοστάσιο Πυλαίας στον σταθμό Παπάφη. Ο Νίκος Ταχιάος σχολίασε πως είναι καιρός να αρχίσουν να συνηθίζουν οι πολίτες της Θεσσαλονίκης σε μετακινήσεις χωρίς αυτοκίνητο.

Τους συγκεκριμένους χώρους των υποδομών του υπό κατασκευή μετρό της Θεσσαλονίκης μπορούν να επισκεφτούν οι πολίτες χωρίς ειδική πρόσκληση κατά τη διάρκεια του διημέρου Σάββατο 26 και Κυριακή 27 Νοεμβρίου ώστε να έχουν μια εικόνα του μεγέθους και των τεχνικών στοιχείων του έργου που βρίσκεται σε τελικό στάδιο. Πρόκειται για εργασίες που είναι σε εξέλιξη πριν παραδοθεί ως δίκτυο το Μετρό Θεσσαλονίκης σε λειτουργία σε ότι αφορά αφενός την βασική γραμμή, αφετέρου την επέκταση προς την Καλαμαριά στα ανατολικά της πόλης.

Η είσοδος στα συγκεκριμένα σημεία είναι ελεύθερη για όλους μέχρι τη λήξη του ωραρίου των επισκέψεων του Thessaloniki Open House 2022 ενώ σήμερα Σάββατο υπήρχαν ουρές πολιτών σε αναμονή για την ξενάγηση στην μεγαλύτερη κυκλοφοριακή παρέμβαση που έχει γίνει στην ευρύτερη μητροπολιτική Θεσσαλονίκη τις τελευταίες δεκαετίες.

