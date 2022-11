Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός ανοιχτά της Καρπάθου

Ποιο είναι το μέγεθος της σεισμικής δόνησης και ποιο το επίκεντρο.

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 22:00 το βράδυ του Σαββάτου ανοιχτά της Καρπάθου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Το εστιακό βάθος του της σεισμικής δόνισης ήταν στα 10 χιλιόμετρα. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα 67 χιλιόμετρα ανατολικά της Καρπάθου.

