Κοινωνία

“Κιβωτός του Κόσμου”: “Φύλλο και φτερό” τα οικονομικά στοιχεία

Προτεραιότητα για το νέο ΔΣ η προστασία των παιδιών. Άμεσα ξεκινά η αξιολόγηση προσωπικού. Απειλές καταγγέλλει ότι δέχεται ο 19χρονος.



Ομάδα 8 εξειδικευμένων αστυνομικών ασχολείται με την υπόθεση της «Κιβωτού του Κόσμου» και ήδη έχει στην κατοχή της χιλιάδες σελίδες αρχείων, κυρίως από το κεντρικό λογιστήριο της οργάνωσης στον Κολωνό .

Οι ράμπο της οικονομικής αστυνομίας σε συνεργασία με τα τοπικά αστυνομικά τμήματα κάνουν «φύλλο και φτερό» όλα τα οικονομικά στοιχεία στις δομές της «Κιβωτού του Κόσμου» σε όλη τη χώρα.

«Η οικονομική αστυνομία θα συγκεντρώσει τα πάντα, θα οργανώσει το πόρισμά της, θα το καταθέσει τις δικαστικές αρχές και να μην έχετε καμία αμφιβολία ότι εφόσον υπάρχουν εγκληματικές δράσεις θα τιμωρηθούν με τον πλέον αυστηρό τρόπο», δήλωσε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Στούντιο με Θέα» ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1 ομάδα 8 εξειδικευμένων αστυνομικών ασχολείται με την υπόθεση. Ήδη στην κατοχή τους βρίσκονται χιλιάδες σελίδες αρχείων κυρίως από το κεντρικό λογιστήριο της Κιβωτού στον Κολωνό και πολύ λιγότερες από τις δομές της περιφέρειας. Ήδη έχουν αποσταλεί αιτήματα προς τις τράπεζες και την Αρχή Διασφάλισης ντου Απορρήτου των Επικοινωνιών.

Προτεραιότητα για το νέο διοικητικό Συμβούλιο της Κιβωτού είναι η προστασία των παιδιών. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, άμεσα ξεκινά η αξιολόγηση προσωπικού. Πρόκειται για 153 εργαζόμενους και 493 εθελοντές.

Τα παιδιά της Κιβωτού είναι ασφαλή δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Alpha. «Το καλύτερο για τα παιδιά τελικά είναι φεύγουνε από τις δομές και να πηγαίνουνε σε κάποια οικογένεια, είτε με υιοθεσία είτε με αναδοχή. Και αυτός πρέπει να είναι ο τελικός σκοπός», τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός.

Απειλές δέχεται ο 19χρονος

Όπως αποκαλύπτει η Realnews ο 19χρονος πρώην τρόφιμος της Κιβωτού που έχει καταγγείλει σεξουαλική κακοποίηση από τον ίδιο τον Πατέρα Αντώνιο, δέχεται απειλές για τη ζωή του.

Το απειλητικό μήνυμα:

«Γεια. Είσαι καλά; Το λοιπόν ή θα τα πάρεις Ολαααααα πίσω η αλλιώς θα βάλω άτομα να σου κάνουμε κακό και έχω Πάρα πολλά άτομα να ξέρεις. Γνωρίζω το που μένεις από κάποιον άλλον αλλά έτσι και δεν μαζέψεις όλες τις μα@@@@ που έχεις κάνει και εσύ και όλοι οι υπόλοιποι ....... σου να ξέρεις δεν θα ζεις. Αυτό σου λέω μόνο. Θα σε σκοτώσω.»

Το πόρισμα της οικονομικής αστυνομίας εκτιμάται ότι θα κατατεθεί στην εισαγγελία μετά τις γιορτές, ενώ ξεχωριστή έρευνα διεξάγεται από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος το αποτέλεσμα της οποίας θα υποβληθεί στην εισαγγελία.

