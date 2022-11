Οικονομία

Κυριακή με ανοιχτά μαγαζιά: Το ωράριο λειτουργίας

Ποιες ώρες θα είναι ανοικτά σήμερα τα εμπορικά καταστήματα.



Ανοιχτά θα είναι τα καταστήματα σήμερα Κυριακή 27, Νοεμβρίου 2022, όπως έχει ανακοινώσει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος.

Tα εμπορικά καταστήματα σε όλη τη χώρα θα είναι από τις 11:00 έως τις 20:00, όπως ανακοίνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ).

Επίσης, μετά την Black Friday την, Παρασκευή 25/11/2022, τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου (Cyber Monday) τα καταστήματα θα έχουν μεγάλες προσφορές σε ποικιλία προϊόντων, με την αρτιότερη δυνατή εξυπηρέτηση και σεβασμό στον καταναλωτή.

Τα περισσότερα πολυκαταστήματα έχουν επιβεβαιώσει ότι θα παραμείνουν ανοιχτά την Κυριακή, με το ωράριο να διαμορφώνεται μεταξύ 11:00 και 20:00.

Οι επόμενες Κυριακές με ανοιχτά μαγαζιά και σούπερ μάρκετ το 2022 είναι η Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022 (η προτελευταία Κυριακή πριν τα Χριστούγεννα) και η Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022 (η τελευταία Κυριακή πριν τα Χριστούγεννα).

Σε πρόσφατες δηλώσεις του ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Βασίλης Κορκίδης, είχε δηλώσει ότι η λειτουργία συγκεκριμένα αυτής της Κυριακής 27 Νοεμβρίου, έχει ιδιαίτερη σημασία για το εμπόριο καθώς βρίσκεται μεταξύ Black Friday και Cyber Monday και οι καταναλωτές θα μπορέσουν να κάνουν την έρευνά τους προκειμένου να προχωρήσουν σε αγορές.

Όπως σημειώνει ο κ. Κορκίδης, το επιχειρείν «έβαλε και βάζει πλάτη» στην προσπάθεια να διατηρηθούν οι τιμές σε λογικά επίπεδα, σε μια δύσκολη συγκυρία για το σύνολο των ευρωπαϊκών οικονομιών, απορροφώντας στο μέτρο του δυνατού τις αυξήσεις που υπαγορεύονται από τη διεθνή κρίση στο ενεργειακό πεδίο.

«Φέτος», όπως αναφέρει ο κ. Κορκίδης, «η κυριακάτικη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τον Νοέμβριο, δεν εντάσσεται σε περίοδο ενδιάμεσων εκπτώσεων αλλά ο θεσμός της Black Friday, φαίνεται ότι έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον των καταναλωτών και ο εμπορικός κόσμος προσπαθεί να προσελκύσει, αλλά και να βοηθήσει με χαμηλές τιμές τους καταναλωτές. Παράλληλα, είναι ένα πραγματικό κίνητρο για τον καταναλωτή, ο οποίος σε αυτή τη δεδομένη στιγμή πιέζεται οικονομικά, να κάνει αγορές σε προϊόντα που καλύπτουν τις τρέχουσες ανάγκες του με την καλύτερη τιμή. Υπάρχει επάρκεια προϊόντων, πληθώρα καλών τιμών για όλα τα βαλάντια αλλά και μεγάλος ανταγωνισμός στην αγορά».

Στο μεταξύ, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ) έχει προκηρύξει για σήμερα, 24ωρη πανελλαδική απεργία στον κλάδο του εμπορίου, «ενάντια στην εμμονή της κυβέρνησης και του υπουργείου Ανάπτυξης να λειτουργήσουν τα καταστήματα, χωρίς απολύτως καμία λογική» όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της.

