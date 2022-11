Κόσμος

Συντριβή ελικοπτέρου στη Νότια Κορέα

Έπεσε ελικόπτερο με δύο επιβαίνοντες στη Νότια Κορέα. Φλεγόμενα συντρίμμια διασκορπίστηκαν σε μεγάλη απόσταση.

Ένα ελικόπτερο τύπου S-58T συνετρίβη σήμερα κοντά στην πόλη Γιανγκγιάνγκ της επαρχίας Γκάνγκουον στο βορειοανατολικό τμήμα της Νότιας Κορέας.

Στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο άνθρωποι, οι οποίοι εκφράζονται φόβοι ότι είναι νεκροί, σύμφωνα με το πρακτορείο Yonhap.

Σωστικά συνεργεία που έσπευσαν στον τόπο της συντριβής ανέφεραν ότι φλεγόμενα συντρίμμια του ελικοπτέρου διασκορπίστηκαν σε μεγάλη απόσταση.

