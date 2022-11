Οικονομία

Μετρό: Τα οφέλη και οι καινοτομίες της Γραμμής 4

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Γραμμή 4 του Μετρό θα αλλάξει τον συγκοινωνιακό χάρτη της Αττικής. Τα επόμενα τμήματα που θα τεθούν υπό κατασκευή.

Τον συγκοινωνιακό χάρτη της Αττικής αναμένεται να αλλάξει η Γραμμή 4 του Μετρό. Πολίτες και επισκέπτες του λεκανοπεδίου θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινούνται καθημερινά μέσω ενός σύγχρονου και φιλικού προς το περιβάλλον, συστήματος μετρό, με ασφάλεια και ταχύτητα.

Με την ολοκλήρωση κατασκευής του πρώτου τμήματος, «Άλσος Βεΐκου - Γουδή», 340.000 επιβάτες θα μετακινούνται σε καθημερινή βάση, 53.000 αυτοκίνητα θα «βγουν» από τους δρόμους και η απόσταση Γαλάτσι - Γουδή θα καλύπτεται σε 17 λεπτά.

Για το πρώτο τμήμα της Γραμμής 4 που θα συνδέει το Άλσος Βεΐκου με το Γουδή, οι πρόδρομες εργασίες προχωρούν, τα εργοτάξια και τα φρέατα έχουν στηθεί σε σταθμούς, και ο πρώτος μετροπόντικας ήδη βρίσκεται στο εργοτάξιο της Κατεχάκη, όπου και θα συναρμολογηθεί, για να ξεκινήσει το υπόγειο ταξίδι του στην Αθήνα αρχές του 2023, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Αττικό Μετρό και της αναδόχου κοινοπραξίας ΑΒΑΞ- GHELLA-ALSTOM.

Υπενθυμίζεται πως από την Κατεχάκη είχε ξεκινήσει και πριν 28 χρόνια, το 1994 ο ένας από τους δυο μετροπόντικες, που διάνοιξαν τα πρώτα τμήματα των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό της Αθήνας. Ο δεύτερος μετροπόντικας, που θα μεταφερθεί στο εργοτάξιο της Βεΐκου, αναμένεται να ξεκινήσει το ταξίδι του, τέλος της άνοιξης του 2023. Οι δυο καινούργιοι μετροπόντικες, ο ένας θα σκάβει από το Φρέαρ Βεΐκου και ο άλλος θα σκάβει από το Φρέαρ Κατεχάκη, θα «συναντηθούν» και αποσυναρμολογηθούν στον Φρέαρ Ευαγγελισμού έχοντας κατασκευάσει 12.8χλμ έτοιμης σήραγγας με 15 νέους υπόγειους σταθμούς. Πρόκειται για τους Άλσος Βεΐκου, Γαλάτσι, Ελικώνος, Κυψέλη, Δικαστήρια, Αλεξάνδρας, Εξάρχεια, Ακαδημία, Κολωνάκι, Ευαγγελισμός, Καισαριανή, Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Ιλίσια, Γουδή.

«H Γραμμή 4 θα αλλάξει ουσιαστικά τον συγκοινωνιακό χάρτη της πρωτεύουσας» λέει ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, ο οποίος δηλώνει ότι με «αποφασιστικότητα και προσήλωση προχωράμε για να κάνουμε πραγματικότητα , αυτό το τεράστιας σημασίας έργο για την Αθήνα».

Οφέλη της Γραμμής

Το τμήμα της Γραμμής 4 «Άλσος Βεΐκου - Γουδή», εκτιμάται σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα πως θα τεθεί σε λειτουργία για το επιβατικό κοινό το 2029 και έχει σχεδιαστεί με σκοπό την εξυπηρέτηση πολλών πυκνοκατοικημένων περιοχών του Λεκανοπεδίου, του κέντρου της Αθήνας με την κατασκευή τεσσάρων νέων σταθμών(Εξάρχεια, Ακαδημία, Κολωνάκι, Ευαγγελισμός), την αποσυμφόρηση υφιστάμενων κεντρικών σταθμών Μετρό από την συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση του επιβατικού κοινού, την εξυπηρέτηση πολλών σημαντικών κτηρίων και εγκαταστάσεων, όπως Νοσοκομεία, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (όπως τα Δικαστήρια, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το Υπουργείο Πολιτισμού, τη Νομική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α., το Μουσείο Μπενάκη (κτίριο Κουμπάρη), το Βρετανικό Συμβούλιο, την Πανεπιστημιούπολη, καθώς και την αύξηση της δικτύωσης των υφιστάμενων Γραμμών Μετρό με 2 σταθμούς ανταπόκρισης (Πανεπιστήμιο/Ακαδημία, Ευαγγελισμός). Σταθμός Ακαδημία σύνδεση με τον σταθμό Πανεπιστήμιο (γραμμή 2) και σταθμός Ευαγγελισμός (σύνδεση με γραμμή 3).

Η διαδρομή Άλσος Βεΐκου - Πανεπιστημιούπολη θα διαρκεί 14 λεπτά, 5 λεπτά θα διαρκεί η διαδρομή Άλσος Βεΐκου - Δικαστήρια και 17 λεπτά θα διαρκεί η διαδρομή Άλσος Βεΐκου - Γουδή.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και την Αττικό Μετρό, συνολικά εκτιμάται ότι θα μετακινούνται με το έργο αυτό περίπου 340.000 επιβάτες ημερησίως, 125.000 από αυτούς θα είναι εργαζόμενοι, ενώ οι μετακινήσεις με ΙΧ αναμένεται να μειωθούν κατά 53.000 περίπου ημερησίως. Συνεπώς, αναμένεται και μείωση των ρύπων με την ποσότητα CO2 που δεν θα εκλύεται στην ατμόσφαιρα της πόλης από επιβάτες που θα χρησιμοποιούν το Μετρό αντί το ΙΧ τους, η οποία και εκτιμάται σε 318 tons/ημέρα.

Στα οφέλη του έργου είναι και η αναβάθμιση των περιοχών και της αξίας των ακινήτων - καταστημάτων και η συμβολή στον πολιτισμό με την διενέργεια αρχαιολογικής έρευνας συνολικής επιφάνειας 45.000 τ.μ., ενώ οι αστικές αναπλάσεις στους 15 σταθμούς της Γραμμής 4 θα είναι 85.000τμ και 3.000 δενδροφυτεύσεις. Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου αναμένεται να δημιουργηθούν περισσότερες από 5.000 νέες θέσεις εργασίας.

Καινοτομίες του έργου

Μια από τις σπουδαίες και καινοτομίες θα είναι η εγκατάσταση και λειτουργία αυτοματοποιημένων θυρών σε συρμούς και αποβάθρες για την ασφάλεια των επιβατών, όπως και στο Μετρό της Θεσσαλονίκης. Αυτό σημαίνει πως οι συρμοί θα εισέρχονται στο σταθμό, θα σταματούν και οι θύρες ασφαλείας θα ανοίγουν μαζί με τις θύρες του συρμού. Τεχνολογικά εξελιγμένο σύστημα σηματοδότησης και ελέγχου συρμών. Επίσης, οι συρμοί θα είναι χωρίς οδηγό, η λειτουργία τους θα ελέγχεται μέσω του Κέντρου Έλεγχου της Γραμμής 4, συρμοί σύγχρονης αισθητικής κατασκευασμένοι από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, σχεδόν πλήρως ανακυκλώσιμα.

Συνολικός σχεδιασμός Γραμμής 4

Τέλος, σύμφωνα με το συνολικό σχεδιασμό της Γραμμής 4, μετά την ολοκλήρωση του πρώτου τμήματος, από την θέση αυτή θα ξεκινά το δεύτερο τμήμα της Γραμμής 4 προς Μαρούσι. Η περιοχή επομένως θα αναβαθμιστεί σε συγκοινωνιακό κόμβο με τις Γραμμές 3 και 4 του Μετρό να ενώνουν τα βόρεια και ανατολικά προάστια της Αθήνας και το κέντρο.

Τα επόμενα τμήματα που θα τεθούν υπό κατασκευή είναι τα εξής:

Τμήμα Β: Γουδή-Μαρούσι (μήκους 9,6 χλμ και 8 σταθμούς)

Τμήμα Γ: Ευαγγελισμός-Άνω Ηλιούπολη (μήκους 4,1 χλμ και 3 σταθμούς)

Τμήμα Δ: Άλσος Βεΐκου-Πετρούπολη (μήκους 7,5 χλμ και 6 σταθμούς)

Τμήμα Ε: Μαρούσι-Εθνική Οδός (μήκους 4,4 χλμ και 3 σταθμούς)