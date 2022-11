Υγεία - Περιβάλλον

Ανεμβολίαστοι υγειονομικοί - Πλεύρης: Δεν θα τεθεί σε κίνδυνο η δημόσια υγεία

Τι είπε ο υπουργός Υγείας για τις αλλαγές που φέρνει στο ΕΣΥ το νέο νομοσχέδιο και τις αυξήσεις στους γιατρούς.



Ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1 και μίλησε για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, όπως για τα μέτρα που θα ισχύσουν για τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς, μετά την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ, τον κορονοϊό και την έξαρση των ιώσεων, αλλά και τις αλλαγές που φέρνει στο ΕΣΥ το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας.

Σχετικά με τον κορονοϊό ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι αυτή την περίοδο υπάρχει σταθερότητα σχετικά με την πίεση στο ΕΣΥ. Όπως είπε οι διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ είναι κάτω από 100, ενώ σημείωσε ότι στις απλές κλίνες υπάρχει μεγαλύτερη πίεση αλλά είναι ελεγχόμενη.

Πρόσθεσε ακόμα ότι είναι λογικό να υπάρχει έξαρση στις ιώσεις, ενώ σημείωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν γίνει 2 εκατομμύρια εμβολιασμοί κατά της γρίπη, ενώ αναμένεται αύξησή τους με την ήπια απελευθέρωση της συνταγογράφησης της συνταγής

Για την απόφαση του ΣτΕ για τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς

Σχετικά με την απόφαση του ΣτΕ για τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς τόνισε ότι η πρώτη απόφαση ανέφερε ότι δεν μπορούν να απομακρυνθούν. Το Δεκέμβριο και τον Μάρτιο και το 3ο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι η αιτιολογία που είχαμε για την τελευταία παράταση του μέτρου που έγινε τον Απρίλιο, κατά την κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν αιτιολογείται με τέτοιο τρόπο που να δικαιολογείται βάσει της αρχής της αναλογικότητας.

Εμείς περιμένουμε την απόφαση του ΣτΕ την άλλη εβδομάδα, καθώς αυτή τη στιγμή το μόνο που έχουμε είναι το απόσπασμα, με την οποία θα συμμορφωθούμε, ακόμα ο κ. Πλεύρης, σημειώνοντας ότι η τήρηση της απόφασης θα γίνει με τέτοιο τρόπο που η ίδια η απόφαση να μη δημιουργεί πρόβλημα στη δημόσια υγεία. Όπως είπε θα υπάρξει σχετικό πρωτόκολλο από την Επιτροπή για το πώς θα γίνει η επιστροφή των ανεμβομλίαστων υγειονομικών.

Για το νομοσχέδιο ΕΣΥ

Σχετικά με το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για τις αλλαγές στο ΕΣΥ, το οποίο έχει προκαλέσει αντιδράσεις ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι το με το νέο νομοσχέδιο έρχονται αυξήσεις στους γιατρούς, οι οποίες θα δοθούν αναδρομικά από τον Ιούνιο. Όπως είπε η αύξηση είναι για όλους τους γιατρούς, ενώ στους γιατρούς των ΜΕΘ, των επειγόντων περιστατικών και στους αναισθησιολόγους, υπάρχει και επιπλέον επίδομα που μπορεί να φτάσει τα 400 ευρώ. Είναι ο μόνος κλάδος από το δημόσιο τομέα που μετά τα μνημόνια λαμβάνει αύξηση, σημείωσε ο κ. Πλεύρης.

Ακόμα το νομοσχέδιο προβλέπει ότι σε περιοχές που είναι άγονες οι προκηρύξεις, δίνουμε τη δυνατότητα της μερικής απασχόλησης. Δηλαδή δίνεται η δυνατότητα σε ιδιώτες γιατρούς να μην μπουν με μπλοκάκι αλλά με μερική απασχόληση. Δηλαδή ένας γιατρός ιδιώτης θα διατηρεί την ιδιωτική του υπόσταση και παράλληλα θα μπορεί οργανωμένα να παρέχει υπηρεσίες στο εθνικό σύστημα υγείας.

Ακόμα οι γιατροί του ΕΣΥ θα έχουν υπό αυστηρές προϋποθέσεις και όρους τη δυνατότητα και ελεγχόμενου ιδιωτικού έργου. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Πλεύρης τόνισε ότι τα «φακελάκια» υπήρχαν και υπάρχουν δεν προέκυψαν τώρα, ενώ χαρακτήρισε προσβολή προς τους γιατρούς αυτό που λένε κάποιοι ότι δηλαδή θα «κλείνουν το μάτι» στους ασθενείς και θα τους πηγαίνουν στον ιδιωτικό τους ιατρείο. «Με αυτές τις παρεμβάσεις ανοίγουμε το ΕΣΥ στους γιατρούς του ιδιωτικού τομέα», υπογράμμισε.

Τέλος αναφέρθηκε στο πρόγραμμα δωρεάν μαστογραφίας. Όπως είπε στο πρώτο τρίμηνο έγιναν 52.000 δωρεάν μαστογραφίες και 3000 διαγνώστηκαν με καρκίνο σε πρώιμο στάδιο. Όπως είπε τα πρόγραμμα θα επεκταθεί και για τον καρκίνο στον τράχηλο.

