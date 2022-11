Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: Υπέρπτηση τουρκικού drone στο Αιγαίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζουν τις προκλήσεις με υπερπτήσεις πάνω από νησιά του Αιγαίου οι γείτονες.

Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος UAV που εισήλθε στο FIR Αθηνών, χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης, παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο και πέταξε, χθες, Σάββατο 26 Νοεμβρίου, στις 23:01, πάνω από την Κίναρο, στα 19.000 πόδια.

Το τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική.

Ειδήσεις σήμερα:

Ανεμβολίαστοι υγειονομικοί - Πλεύρης: Δεν θα τεθεί σε κίνδυνο η δημόσια υγεία

Μουντιάλ 2022 - Κυριακή: Οι μεταδόσεις σε ΑΝΤ1 και ANT1+

Μετρό: Τα οφέλη και οι καινοτομίες της Γραμμής 4