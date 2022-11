Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 - Μέσι: Νίκη ανακούφισης και ηρεμίας...

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δηλώσεις του Μέσι μετά την νίκη της Εθνικής Αργεντινής κόντρα στο Μεξικό.

Στην κρισιμότητα του αγώνα, αλλά και στην... αποκατάσταση της ηρεμίας στο «στρατόπεδο» της ομάδας, στάθηκε ο Λιονέλ Μέσι, λίγο μετά την νίκη της εθνικής Αργεντινής επί του Μεξικού με 2-0, για την 2η αγωνιστική του Μουντιάλ 2022.

«Αρχίσαμε το Μουντιάλ με κακό αποτέλεσμα. Οι ημέρες ήταν μεγάλες. Θέλαμε να έχουμε την ευκαιρία να αλλάξουμε την κατάσταση. Ξέραμε ήταν ένα παιχνίδι χωρίς αύριο», επεσήμανε ο «ψύλλος» και πρόσθεσε:

«Ευτυχώς, καταφέραμε να νικήσουμε και στα αποδυτήρια υπάρχει ανακούφιση και χαρά. Η νίκη, μας δίνει ηρεμία και την δυνατότητα να να εξαρτώμεθα από τον εαυτό μας. Το πρώτο ημίχρονο ήταν δύσκολο, αλλά αυτό οφείλεται στην κατάσταση στην οποία βρισκόμασταν, σε αυτήν την ανάγκη να νικήσουμε. Δεν βρήκαμε χώρους, δεν μεταφέραμε την μπάλα από τη μια πλευρά στην άλλη. Μετά, αρχίσαμε να το κάνουμε καλύτερα, είχαμε περισσότερη κατοχή, βρήκαμε κενά μεταξύ των γραμμών και φέραμε την μπάλα πιο κοντά στην εστία, όταν αρχίσαμε να παίζουμε το παιχνίδι μας. Επρεπε να νικήσουμε για την ηρεμία όλων. Αυτό μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε την Πολωνία με καλύτερο τρόπο».

Ειδήσεις σήμερα:

Ανεμβολίαστοι υγειονομικοί - Πλεύρης: Δεν θα τεθεί σε κίνδυνο η δημόσια υγεία

Μετρό: Τα οφέλη και οι καινοτομίες της Γραμμής 4

Πλατάνια: Η θανατηφόρα ασθένεια που τα “θερίζει” (εικόνες)