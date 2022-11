Κόσμος

Μακελειό σε δύο σχολεία στη Βραζιλία: Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση ενόπλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένοπλος έσπειρε τον θάνατο σε δύο σχολεία στην Βραζιλία. Τέσσερις νεκροί και 11 τραυματίες, εκ των οποίων 3 καθηγητές και ένας μαθητής σε κρίσιμη κατάσταση.

Σε 4 ανήλθαν οι νεκροί από την επίθεση ενόπλου την Παρασκευή σε δύο σχολεία στην πολιτεία Εσπίριτο Σάντο στη νοτιοανατολική Βραζιλία, μετά τον θάνατο καθηγήτριας, ανακοίνωσαν χθες, Σάββατο, οι αρχές.

Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 3 νεκρούς, μεταξύ των οποίων ένα 12χρονο κορίτσι. Από την επίθεση τραυματίστηκαν επίσης 11 άνθρωποι, εκ των οποίων 3 καθηγητές και ένας μαθητής βρίσκονταν σε κρίσιμη κατάσταση.

"Δυστυχώς η τραγωδία της Αρακρούς δεν έχει ακόμη τελειώσει. Με μεγάλη οδύνη επιβεβαιώνουμε τον θάνατο ενός ακόμη θύματος, της καθηγήτριας Φλάβια Μερσόν", αναφέρει σε χθεσινό μήνυμά του στο Twitter ο Ρενάτο Κασαγκράντε, ο κυβερνήτης της πολιτείας Εσπίριτο Σάντο, χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω όσον αφορά τους τραυματίες.

Η επίθεση σημειώθηκε στην Αρακρούς, μια πόλη 100.000 κατοίκων, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 600 χιλιομέτρων βορειοανατολικά του Ρίο ντε Ζανέιρο. Ο δράστης με καλυμμένο πρόσωπο και στολή παραλλαγής που είχε πάνω της σβάστικα εισέβαλε στο σχολείο Πρίμο Μπίτι, ένα δημόσιο πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο σχολείο, το οποίο είχε εγκαταλείψει την Ιούνιο, σύμφωνα με τους ερευνητές της υπόθεσης.

Μπήκε στο σχολείο από την πίσω πύλη του και στη συνέχεια πήγε στην αίθουσα των καθηγητών όπου άνοιξε πυρ κατά αρκετών καθηγητών, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας εννέα, σύμφωνα με τις αρχές.

Στη συνέχεια πήγε εκεί κοντά στο Κέντρο Εκπαίδευσης Πράια ντε Κοκεϊράλ, ένα ιδιωτικό σχολείο, στο οποίο βρισκόταν το 12χρονο κορίτσι που σκοτώθηκε από την επίθεση

??IMAGENS FORTES: Cameras de seguranca registram o passo a passo do momento em que atirador invade escola em Aracruz, no Espirito Santo.



Ele matou 2 professores e 1 aluno. Segundo a policia, o homem ainda nao foi identificado e continua foragido.

pic.twitter.com/ZMYxZpKEee — CHOQUEI (@choquei) November 25, 2022

"Η κόρη μου ήταν πάντα γεμάτη φως και αγάπη. Έχασα την κόρη μου εξαιτίας του μίσους", είπε η Ταΐς Σαγκρίγιο, η μητέρα της μαθήτριας που σκοτώθηκε, στο δίκτυο Globonews.

Τα δύο όπλα που χρησιμοποίησε ο δράστης ανήκαν στον πατέρα του, έναν αστυνομικό, και το ένα από αυτά ήταν το υπηρεσιακό του όπλο, διευκρίνισαν οι αρχές, οι οποίες διερευνούν αν ο νεαρός άνδρας είχε σχέσεις με κάποια ή κάποιες εξτρεμιστικές ομάδες.

Ο δράστης συνελήφθη στο σπίτι του μερικές ώρες μετά την επίθεση και, με τη συνεργασία των γονιών του, παραδόθηκε στις αρχές χωρίς να προβάλει αντίσταση.

Ο νεαρός, στον οποίο αναμένεται να απαγγελθούν κατηγορίες για ανθρωποκτονίες και απόπειρες ανθρωποκτονίας, μεταφέρθηκε σε κέντρο κράτησης ανηλίκων, σύμφωνα με την αστυνομία.

Nunca foi coincidencia



Assassino

Aracruz

Espirito Santo

Lamentavel pic.twitter.com/IQjisT2ylw

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022 - Κυριακή: Οι μεταδόσεις σε ΑΝΤ1 και ANT1+

Ανεμβολίαστοι υγειονομικοί - Πλεύρης: Δεν θα τεθεί σε κίνδυνο η δημόσια υγεία

Φονική κακοκαιρία στην Ιταλία (εικόνες)