“Κιβωτός του Κόσμου” - Γουλιδάκης: Η επαφή με τον Οργανισμό, η δωρεά και οι λαχνοί (βίντεο)

Τι είπε ο Γιώργος Καλλιακμάνης για την έρευνα της Ασυνομίας στα οικονομικά του Οργανισμού. Τι σχολίασε ο Θάνος Ασκητής.



Ο Γιάννης Γουλιδάκης μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Στούντιο με Θέα» για την δωρεά που έκανε στην «Κιβωτό του Κόσμου».



«Το περιστατικό έγινε το 2018. Πήγαμε να κάνουμε στην Γερμανία την 4η επέμβαση του γιου μου που ήταν απαραίτητη και είχαμε κάνει κάποιες εκκλήσεις και είχαν μαζευτεί κάποια χρήματα. Πήγαμε εκεί, πήγαν όλα καλά και είχαν περισσέψει 1.500 ευρώ. Αφού ήρθαμε σε επαφή με τους ανθρώπους που μας τα είχαν δώσει μας είπαν κάντε τα ότι θέλετε είναι δικά σας», περιέγραψε ο κ. Γουλιδάκης και πρόσθεσε:

«Καθώς ψάχναμε με τον γιο μου βρήκαμε την Κιβωτό του Κόσμου, ακούγαμε κιόλας ότι συμβαίνουν ωραία πράγματα εκεί, πήρα τηλέφωνο και ήρθα σε επαφή με έναν κύριο ο οποίος με είχε για αρκετό καιρό στην αναμονή. Του εξηγούσα μια ώρα ποιοι είμαστε και μας έκλεισαν ραντεβού την πλατεία Κυψέλης. Ήρθε ένας κύριος, του έδωσα τον φάκελο με τα 1500 ευρώ και μου έδωσε 3 λαχνούς, ο ένας ήταν 500 ευρώ, για μια κλήρωση αυτοκινήτου που θα γινόταν μετά από ένα μήνα».

«Τον ευχαριστήσαμε αλλά δεν πήγε το μυαλό μας. Ο λαχνός έλεγε πάνω «Κιβωτός του Κόσμου» για την κλήρωση αυτοκινήτου και τίποτα άλλο. Αρκετό καιρό μετά μάθαμε ότι δεν έγινε καμία κλήρωση, δεν είπαμε τίποτα, αλλά τότε δεν πήγε το μυαλό μας ότι γίνεται κάτι», ανέφερε ακόμα ο κ. Γουλιαδάκης, σημειώνοντας πάντως ότι μιλάει μόνο για αυτό το περιστατικό, καθώς όπως είπε «δεν γνωρίζω τι έχει γίνει στην Κιβωτό του Κόσμου».

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Καλλιακμάνης, πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Νοτιοανατολικής Αττικής, είπε ότι την υπόθεση από την μια μεριά έχει αναλάβει η Εισαγγελία Ανηλίκων και από την άλλη τρέχει και μια έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας για να βρει τις διαδρομές των χρημάτων και αν αυτά τα χρήματα που έδεινε ο κόσμος πήγαιναν στα παιδιά ή τα έπαιρναν άλλοι. Όπως είπε σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν πολλά χρήματα.

Ο Θάνος Ασκητής, διδάκτωρ ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τόνισε μεταξύ άλλων ότι υπάρχει ανάγκη ωρίμανσης εκπαίδευσης, παιδείας. Η πολιτεία πρέπει να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στις δομές, στην αναδοχή. Τα παιδιά λίμναζαν στις δομές.

