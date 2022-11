Πολιτική

Παρακολουθήσεις - Οικονόμου: Ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να δημιουργήσει συνθήκες πολιτικής ανωμαλίας

Νέος γύρος αντιπαράθεσης μεταξύ της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή δημοσίευμα για με νέα λίστα παρακολουθούμενων.



«Η πολιτική αντιπαράθεση, σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία, γίνεται επί στοιχείων και γεγονότων. Συνταγματική και δημοκρατική εκτροπή είναι το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να δημιουργήσει συνθήκες πολιτικής ανωμαλίας, υιοθετώντας πλήρως, αναπόδεικτους ισχυρισμούς επιλογή που συνιστά τον τραμπισμό αλά γκρέκα», επισημαίνει σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου.

Στη συνέχεια τονίζει: «Όσο για το κ. Βαξεβάνη φαίνεται ότι ζήλεψε τη δόξα του Αισώπου και συνεχίζει τη δημοσίευση, σε συνέχειες, των δικών του μύθων. Σήμερα άρχισε να φαίνεται και ο στόχος που εξυπηρετούν οι αναπόδεικτοι και ατεκμηρίωτοι ισχυρισμοί του. Οι μύθοι του και οι κατασκοπικές νουβέλες του γράφονται για να στηθεί το αφήγημα δικαιολόγησης της διαφαινόμενης ήττας του ΣΥΡΙΖΑ στις επερχόμενες εκλογές, ώστε να διασωθεί πολιτικά ο κ. Τσίπρας την επόμενη ημέρα».

Και ο κ. Οικονόμου καταλήγει: «Η κυβέρνηση, πρώτη στην Ευρώπη, παρουσίασε ένα πλήρες νομοθετικό πλαίσιο αντιμετώπισης των κακόβουλων λογισμικών και παράλληλα είναι αδιαπραγμάτευτη η πολιτική της βούληση για την πλήρη διερεύνηση και διαλεύκανση από τη Δικαιοσύνη των όσων έχουν δημοσιευτεί, ώστε να οροθετηθούν οι πραγματικές διαστάσεις της υπόθεσης στην Ελλάδα, από τη στιγμή που εμφανίστηκαν τέτοια λογισμικά ακόμη και επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ».

Με αφορμή δημοσίευμα του Documento με νέα λίστα παρακολουθούμενων από το Predator στην οποία περιλαμβάνονται η εισαγγελέας της ΕΥΠ αλλά και πρώην αρχηγός της ΕΛΑΣ, ο ΣΥΡΙΖΑ χθες εξέδωσε ανακοίνωση εξαπολύοντας επίθεση στον Πρωθυπουργό.

«Ο κ. Μητσοτάκης δεν κατηγορείται πλέον για παρακολουθήσεις αντιπάλων και συνεργατών του αλλά για την οργάνωση και εκτέλεση μιας πρωτοφανούς Συνταγματικής και Δημοκρατικής εκτροπής», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και υπογραμμίζει ότι «είτε θα δώσει πειστικές απαντήσεις για την εκτροπή είτε θα πρέπει άμεσα να παραιτηθεί, γιατί όσα διέπραξε αποτελούν σοβαρότατο κίνδυνο για την ίδια τη Δημοκρατία».

Ειδικότερα, στη σχετική ανακοίνωση του το κόμμα της αξιωματική αντιπολίτευσης αναφέρει ότι «την ώρα που ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να κρύβεται και αντικαθιστά βουλευτές του από την Επιτροπή Θεσμών της Βουλής με στόχο να μείνουν στο σκοτάδι οι ευθύνες του, έρχονται στο φως νέες σοκαριστικές αποκαλύψεις από την εφημερίδα Documento». Πιο συγκεκριμένα αναφέρει ότι «οι αποκαλύψεις για την παρακολούθηση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, της Εισαγγελέως της ΕΥΠ που μέχρι πρόσφατα πίστευε ότι είναι ανέλεγκτη αλλά τελικά ήταν και η ίδια ‘καλωδιωμένη', καθώς και του οικονομικού Εισαγγελέα που χειρίστηκε τις υποθέσεις των Γεωργιάδη και Αβραμόπουλου και κατέληξε στο συμπέρασμα πως τα εκατομμύρια στους λογαριασμούς τους ήταν υπαρκτά αλλά αδιευκρίνιστα, αφορούν τον ίδιο τον πυρήνα της πολιτειακής λειτουργίας και δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για κρυφτούλι και υπεκφυγές».

Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι «καμία Αρχή της Πολιτείας δεν μπορεί πια να μην αντιδρά» και «καμία δικαιολογία δε μπορεί να αφήνει τη Δημοκρατία απροστάτευτη». Υπογραμμίζει ότι «η άμεση διερεύνηση όλων των πλευρών αυτής της σκοτεινής υπόθεσης καθώς και η απόδοση ευθυνών, αποτελεί πλέον δημοκρατική και συνταγματική υποχρέωση».

Σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση αναφέρει: «Η ΝΔ αρνείται πεισματικά να δώσει πειστικές απαντήσεις για τις αποκαλύψεις αναφορικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών που παίρνουν μορφή χιονοστιβάδας. Η ΝΔ αρνείται επίσης πεισματικά να ζητήσει δικαστική συνδρομή από τις ΗΠΑ, όπου και κρατείται ο φυσικός αυτουργός κατασκοπείας εις βάρος της Ελλάδας, παρότι η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στόχος της κατασκοπείας ήταν και μέλη της ΚΟ της ΝΔ. ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ αρνούνται επίσης να πιέσουν την κυβέρνηση ώστε να απολογηθεί ο κατάσκοπος Αβιράμ Αζάρι και να αποκαλυφθούν οι εντολείς του. Η στάση τους αποδεικνύει ότι εκμεταλλεύονται μία υπόθεση υψίστης εθνικής σημασίας, για μικροκομματικό όφελος. Η θέση της Ελληνικής Λύσης είναι ξεκάθαρη: Όποιος παρακολουθούσε πολιτικούς αντιπάλους για κομματικό όφελος, έχει διαπράξει έγκλημα κατά του πολιτεύματος. Όποιος αρνείται να διαλευκάνει υπόθεση κατασκοπείας κατά της Ελλάδας, διαπράττει έγκλημα κατά του έθνους. Η Ελληνική Λύση δεσμεύεται ότι θα οδηγήσει στην δικαιοσύνη όσους χρησιμοποίησαν τα «μάτια της πατρίδας» για ιδιοτελείς σκοπούς, πέραν οποιουδήποτε «απορρήτου» και «ακαταδίωκτου»».

