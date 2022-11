Κόσμος

Ιράν: Απέλυσαν διευθυντή τράπεζας επειδή εξυπηρέτησε γυναίκα χωρίς μαντίλα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απόλυση του διευθυντή της τράπεζας έρχεται την ώρα που το Ιράν συγκλονίζεται από ένα κύμα αμφισβήτησης μετά τον θάνατοτης Μαχσά Αμινί.

Ο διευθυντής ιρανικής τράπεζας απομακρύνθηκε από τη θέση του επειδή εξυπηρέτησε γυναίκα που δεν φορούσε μαντίλα, μετέδωσε σήμερα μέσο ενημέρωσης του Ιράν, στο οποίο η μαντίλα είναι υποχρεωτική για τις γυναίκες και το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπο με κύμα διαδηλώσεων.

Μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, ο νόμος επιβάλλει σε όλες τις γυναίκες να φορούν μαντίλα που καλύπτει το κεφάλι και τον λαιμό, όπως και τα μαλλιά.

"Ο διευθυντής τράπεζας της επαρχίας Κομ, ο οποίος προσέφερε τραπεζικές υπηρεσίες την Πέμπτη σε μια γυναίκα που δεν φορούσε μαντίλα, απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του κατόπιν εντολής του κυβερνήτη", σύμφωνα με τον αναπληρωτή κυβερνήτη της Κομ, τον Αχμάντ Χατζιζαντέχ, τις δηλώσεις του οποίου επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Η απόλυση του διευθυντή της τράπεζας έρχεται την ώρα που το Ιράν συγκλονίζεται από ένα κύμα αμφισβήτησης μετά τον θάνατο στις 16 Σεπτεμβρίου της Μαχσά Αμινί, μιας 22χρονης Ιρανής κουρδικής καταγωγής, η οποία είχε συλληφθεί τρεις ημέρες νωρίτερα στην Τεχεράνη από την αστυνομία ηθών επειδή δεν φορούσε σωστά την μαντίλα της για παραβίαση του αυστηρού ενδυματολογικού κώδικα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το πρακτορείο Mehr μετέδωσε ότι "το βίντεο από το πρόσωπο αυτό χωρίς χιτζάμπ προκάλεσε πολλές αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης".

"Η εφαρμογή του νόμου για την μαντίλα στα κυβερνητικά ιδρύματα είναι ευθύνη του διευθυντή τους", σημείωσε ο Χατζιζαντέχ, σύμφωνα με τις δηλώσεις του που επικαλείται το πρακτορείο. Στο Ιράν η πλειονότητα των τραπεζών βρίσκεται στα χέρια του κράτους.

Δεκάδες άνθρωποι, κυρίως διαδηλωτές, αλλά και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν σκοτωθεί στο κύμα αμφισβήτησης που ξέσπασε μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί.

Οι αρχές καταδικάζουν τις, όπως καταγγέλλουν, "ταραχές" που ενθαρρύνονται από την Δύση και έχουν συλλάβει χιλιάδες ανθρώπους.

Ειδήσεις σήμερα:

Μακελειό σε δύο σχολεία στη Βραζιλία: Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση ενόπλου

“Κιβωτός του Κόσμου” - Γουλιδάκης: Η επαφή με τον Οργανισμό, η δωρεά και οι λαχνοί (βίντεο)

Φονική κακοκαιρία στην Ιταλία (εικόνες)