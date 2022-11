Οικονομία

Τουρισμός - Κικίλιας: Επέκταση της σεζόν από Καστελόριζο μέχρι Αθήνα

Τι είπε για τα τουριστικά έσοδα, την ενίσχυση του χειμερινού τουρισμού και το πρόγραμμα "Τουρισμός για Όλους".



Στην επέκταση της τουριστικής περιόδου ακόμα και σε λιγότερο δημοφιλείς προορισμούς, με αποτέλεσμα τα ταξιδιωτικά έσοδα να ξεπερνούν τον στόχο του περσινού προϋπολογισμού κατά 3 δισ. ευρώ, αναφέρθηκε ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open.

«Με πήρε χθες τηλέφωνο ένας φίλος μου από το Καστελόριζο που είναι χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση, ο Γιώργος Αχλαδιώτης, και με ενημέρωσε ότι μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, τα καταλύματα σε αυτό το σύμπλεγμα νησιών ήταν γεμάτα. Μιλάω για την ακριτική Ελλάδα- τη Χίο, τη Σάμο, την Κω, που επίσης είχαν φέτος πολύ αυξημένες τουριστικές ροές- γιατί εμάς μας ενδιαφέρουν και οι εναλλακτικοί προορισμοί. Μας ενδιαφέρουν όλα τα νησιά μας και η ηπειρωτική χώρα, οι προορισμοί που δεν έχουν ισχυρό brand. Το τουριστικό προϊόν δεν είναι μόνο για 2,5 περιφέρειες, είναι για 13 περιφέρειες στη χώρα. Φυσικά και οι δημοφιλείς προορισμοί είχαν και έχουν τουρίστες, είναι εντυπωσιακό αυτό που γίνεται φέτος στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη» δήλωσε ο κ. Κικίλιας, σημειώνοντας ότι τα ταξιδιωτικά έσοδα πηγαίνουν αδιαμεσολάβητα στη μέση ελληνική οικογένεια, στην ελληνική κοινωνία και μια σειρά επαγγελμάτων - από τον τουριστικό κλάδο, την εστίαση και το εμπόριο μέχρι τον πρωτογενή τομέα και τις κατασκευές - ενώ ταυτόχρονα δίνουν τη δυνατότητα στην Κυβέρνηση να προχωρήσει σε κοινωνικές πολιτικές στήριξης των ελληνικών νοικοκυριών- όπως το Food Pass - σε μια πολύ δύσκολη περίοδο παγκόσμιων κρίσεων.

Ο Υπουργός Τουρισμού υπογράμμισε, επίσης, ότι στο πλαίσιο των προσπαθειών που γίνονται για ενίσχυση το χειμερινού τουρισμού στη χώρα, και με βάση τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, ήδη 11 αεροπορικές εταιρείες έχουν συνάψει συμβόλαια με τον ΕΟΤ για πτήσεις, νέους προορισμούς, ή ενίσχυση του capacity για Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο.

Επιπλέον επεσήμανε τον καθοριστικό ρόλο του προγράμματος “Τουρισμός για Όλους”. «Είχαμε ξεκινήσει αν θυμάστε για να καλύψουμε 200.000 συμπολίτες μας. Αποφασίστηκε- και ευχαριστούμε πάρα πολύ την Προεδρία της Κυβέρνησης και τον Πρωθυπουργό- ότι θα διπλασιαστεί ο αριθμός και το πρόγραμμα θα αφορά 400.000 συμπολίτες μας. Η επόμενη κλήρωση θα γίνει στα τέλη Ιανουαρίου. Γιατί αυτό; Γιατί θέλουμε να στηρίξουμε τους χειμερινούς προορισμούς, τους ορεινούς προορισμούς, τα μικρά καταλύματα που δυσκολεύτηκαν την περίοδο της πανδημίας» είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Τουρισμού.

