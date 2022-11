Πολιτική

Ο Ερντογάν διάβασε πανό που τον καλούσε να στείλει “όλους τους ασεβείς στην Ελλάδα”

Απαξιωτικά για την Ελλάδα μίλησε και πάλι ο Τούρκος πρόεδρος, αυτή την φορά σε συγκέντρωση στο Ικόνιο.

Απαξιωτικά για την Ελλάδα μίλησε και πάλι ο Ταγίπ Ερντογάν υιοθετώντας πλακάτ που τον καλούσε να στείλει όλους τους ασεβείς τρομοκράτες στην Ελλάδα.

«Αρχηγέ (Ερντογάν) στείλε όλους τους ασεβείς στην Ελλάδα», διάβασε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν σε πλακάτ που κρατούσαν οπαδοί του κόμματός του στην συγκέντρωσή του στο Ικόνιο, προκαλώντας ενθουσιασμό.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, κατά την ομιλία του ο Τούρκος Πρόεδρος πρόσεξε το πλακάτ που κρατούσαν οπαδοί του και είπε: «Να μην το δούμε; Τί να κάνουμε; Δηλαδή αν το γράφατε λίγο πιο προσεκτικά θα ήταν πολύ πιο εύστοχο».

Στη συνέχεια διάβασε το πλακάτ που έγραφε: «Ας θυσιαστούν οι ζωές μας, για σημαία για την πατρίδα. Αρχηγέ στείλε όλους τους ασεβείς στην Ελλάδα».

