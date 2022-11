Κοινωνία

Ομόνοια: Είχε στήσει δίκτυο διακίνησης πλαστών εγγράφων

Σύλληψη αλλοδαπού που διακινούσε πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα σε διάφορες χώρες υποστηρίζοντας τη δράση διεθνούς κυκλώματος. Συνεργασία ΕΛΑΣ και Europol.

Συνελήφθη ένας Πακιστανός κατά την διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη 24 Νοεμβρίου, στην περιοχή της Ομόνοιας, κατηγορούμενος για κατοχή διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων μεγάλης ποσότητας τρίτων προσώπων και διευκόλυνση εισόδου - εξόδου αλλοδαπών από την Ελλάδα. Παράλληλα, ταυτοποιήθηκε και αναζητείται αλλοδαπός συνεργός του.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο διερεύνησης κυκλώματος πλαστογραφίας ταξιδιωτικών εγγράφων με σκοπό τη διευκόλυνση παράνομης προώθησης μεταναστών και τη νομιμοποίησή τους σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ταυτοποιήθηκε και εντοπίστηκε ο Πακιστανός που είχε αναπτύξει συνεργασία με το κύκλωμα.

Ειδικότερα, ο αλλοδαπός αναλάμβανε την κατάρτιση πλαστών, αλλά και εγγράφων τρίτων ατόμων αμφιβόλου γνησιότητας και τη μαζική αποστολή αυτών ταχυδρομικώς προς Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Αυστρία. Για το σκοπό αυτό, λειτουργούσε στο σπίτι του, στην Ομόνοια, εργαστήριο κατάρτισης πλαστών εγγράφων, ενώ ταυτόχρονα διέθετε προς πώληση σημαντικό αριθμό εγγράφων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο κατηγορούμενος, προκειμένου να καλύπτει τις παράνομες δραστηριότητες του, χρησιμοποιούσε στοιχεία αποστολέα για τις ανωτέρω αποστολές των δεμάτων που περιείχαν τα πλαστά ή τρίτων προσώπων έγγραφα, στοιχεία τρίτων προσώπων, «αχυρανθρώπων» ή στοιχεία από πλαστά έγγραφα που είχε καταρτίσει ο ίδιος. Ακόμη πιο σύνθετος ήταν ο τρόπος διακίνησης των χρηματικών εμβασμάτων για την πληρωμή των ταξιδιωτικών εγγράφων με τη χρήση εταιρειών ταχυμεταφοράς χρημάτων. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας τα παράνομα έγγραφα, παραλάμβανε, για λογαριασμό του κυκλώματος, χρηματικά εμβάσματα από εταιρείες ταχυμεταφοράς χρημάτων, από συνεργούς από διάφορα σημεία των ΗΠΑ.

Με τη συνδυαστική χρήση διαφορετικών στοιχείων αποστολέων δεμάτων - αποδεκτών χρηματικών εμβασμάτων, διαφορετικών προορισμών - παραληπτών των δεμάτων (χώρες της Ε.Ε.) και αντίστοιχα διαφορετικών αποστολέων των χρημάτων (ΗΠΑ) είχε δημιουργηθεί σκόπιμα ένα δαιδαλώδες δίκτυο διανομής εγγράφων και οικονομικών ροών, δυσχεραίνοντας έτσι την αποκάλυψη της εγκληματικής δραστηριότητας.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τους τελευταίους δύο μήνες, ο κατηγορούμενος είχε διακινήσει πάνω από 33 ταχυδρομικά δέματα.

Από την έρευνα που διενεργήθηκε στο σπίτι του αλλοδαπού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 77 άδειες διαμονής (Ιταλίας, Βελγίου, Πορτογαλίας, Σουηδίας και Ελλάδας), 5 διαβατήρια Πακιστάν και Ινδίας, 3 προξενικές θεωρήσεις (VISA Ιταλίας, Καναδά), 3 άδειες ικανότητας οδήγησης Ελλάδας, 2 δελτία ταυτότητας Πακιστάν, πλήθος αποδείξεων μεταφοράς χρημάτων, ηλεκτρονικός υπολογιστής, σαρωτής - εκτυπωτής, διάφορα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατάρτιση πλαστών εγγράφων, 3 κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 4.050 ευρώ.

Ο κατηγορούμενος είχε καταρτίσει για τον εαυτό του τρία διαφορετικά είδη πλαστών εγγράφων με διαφορετικά στοιχεία που έφεραν τη φωτογραφία του, τα οποία χρησιμοποιούσε κατά περίπτωση για τη διακίνηση των δεμάτων.

Σημειώνεται, ότι για τη συγκεκριμένη υπόθεση η ΕΛΑΣ διατηρεί συνεργασία με τη Europol, ενώ έχει κληθεί και ειδικός εμπειρογνώμονας, ο οποίος θα συνδράμει τις έρευνες με κινητή μονάδα ανάλυσης δεδομένων. Η υπόθεση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Επιχειρήσεων και στο πλαίσιο δράσης 2.2 του προγράμματος EMPACT για την καταπολέμηση της παράνομης προώθησης μεταναστών και αποτελεί μέρος της επιχειρησιακής δράσης με την κωδική ονομασία «op Parcel Safe», που υλοποιείται σε συνεργασία με τη Europol.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.