Ναρκωτικά, όπλα και αρχαία έκρυβε σε τροχόσπιτο (εικόνες)

Η έρευνα της ΕΛΑΣ έβγαλε "λαβράκι". Πώς έπεσε στα "δίχτυα" των Αρχών πριν βγάλει στο σφυρί αρχαιότητες.

Αρχαιότητες τις οποίες σκόπευε να βγάλει στο "σφυρί" είχε στην κατοχή του ένας Έλληνας, ο οποίος συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής με οργανωμένη επιχείρηση που εκτελέστηκε από αστυνομικούς της Ασφάλειας Κομοτηνής σε περιοχή της Ροδόπης, έπειτα από αξιοποίηση στοιχείων.

Κατά την διάρκεια των ερευνών που έκαναν οι αστυνομικοί στο σπίτι και σε ένα τροχόσπιτο όπου διαμένει ο δράστης, βρέθηκαν δέκα τμήματα αρχαίων αμφορέων, επτά αρχαία νομίσματα και ένα θραύσμα επεξεργασμένου αρχαίου μαρμάρου, τα οποία κατασχέθηκαν και παραδόθηκαν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης για να χρονολογηθούν, να αξιολογηθούν και να εξακριβωθεί η προέλευσή τους.

Στους ίδιους χώρους, οι αστυνομικοί βρήκαν τρεις νάιλον συσκευασίες και δυο πλαστικά κουτιά με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 61,8 γραμμαρίων, ενώ κατέσχεσαν ακόμη ένα κυνηγετικό όπλο χωρίς άδεια κατοχής, τέσσερα φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων και ένα περίστροφο που εστάλη για βαλλιστική εξέταση.

Σε βάρος του δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών, περί όπλων, περί προστασίας των αρχαιοτήτων και απείθεια, με την οποία οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης.

