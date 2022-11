Life

Χορευτές από την Κρήτη “τάραξαν” τους καταρράκτες του Νιαγάρα (βίντεο)

Λεβεντιά, χάρη και κρητική μουσική "πλημμύριαν" τους καταρράκτες του Νιαγάρα και τους επισκέπτες τους.



Στον μακρινό Καναδά βρέθηκαν τα παιδιά του Παραδοσιακού Συλλόγου Ν. Χανίων «Τα Σφακιά».

Προσκεκλημένοι από την Ένωση Κρητών Βρετανικής Κολομβίας στο Βανκούβερ και από την Ένωση Κρητών Τορόντο, έδωσαν το βροντερό παρών σε εκδηλώσεις των συλλόγων μεταφέροντας τον πολιτισμό και την παράδοση της Κρήτης.

Με την ευκαιρία είπαν να σύρουν τον χορό μπροστά από τους καταρράκτες του Νιαγάρα, κλέβοντας τις εντυπώσεις καθώς οι επισκέπτες που είχαν την τύχη να βρεθούν εκεί, έστρεψαν την προσοχή τους από τους καταρράκτες στους χορευτές του Παραδοσιακού Συλλόγου Χανίων.

