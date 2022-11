Κοινωνία

Τροχαίο - Κηφισός: Εντοπίστηκε ο οδηγός που τραυμάτισε και εγκατέλειψε μητέρα και παιδί

Ο οδηγός παραδέχτηκε την ενοχή του και συνελήφθη. Πώς έφτασε στα ίχνη του η Αστυνομία.

Εντοπίστηκε ο οδηγός που είχε εμπλακεί σε σε τροχαίο ατύχημα, που σημειώθηκε το μεσημέρι της 12ης Σεπτεμβρίου στον Κηφισό, με συνέπεια να τραυματιστεί η γυναίκα οδηγός του έτερου οχήματος και το ανήλικο παιδί της.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το διάστημα που προηγήθηκε, αναζητούνταν πληροφορίες αναφορικά με Ι.Χ.Ε. άγνωστου αριθμού κυκλοφορίας, λευκού χρώματος, τύπου σεντάν και παλαιότητας πέραν της δεκαετίας, για το οποίο διερευνούνταν η συμμετοχή–εμπλοκή του στο ατύχημα.

Μετά από επισταμένες έρευνες του Α' Τμήματος Τροχαίας Πειραιά με την αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού και στοιχείων από βάσεις δεδομένων, εντοπίστηκε, πρωινές ώρες της 20ης Νοεμβρίου Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με συναφή χαρακτηριστικά, το οποίο επιπροσθέτως έφερε εμφανή σημεία πρόσφατης επισκευής.

Μετά τη διενέργεια πλήρους τροχονομικού ελέγχου και διασταύρωσης των στοιχείων ταυτότητας του οδηγού και ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου, ο ως άνω οδηγός κλήθηκε και μετέβη στην έδρα του Α' Τμήματος Τροχαίας Πειραιά, όπου αφού εξετάστηκε περαιτέρω, παραδέχτηκε την εμπλοκή του στο εν λόγω τροχαίο ατύχημα.

