Καιρός: Χειμωνιάτικο σκηνικό τη Δευτέρα

Με νεφώσεις, βροχές και κρύο ξεκινά η εβδομάδα. Πόσο θα κυμανθεί η θερμοκρασία, που θα χιονίσει.

Τη Δευτέρα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές, που θα σημειωθούν σε όλη σχεδόν τη χώρα, με εξαίρεση τα δυτικά ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στο Αιγαίο και στην Κρήτη, ενώ χιονοπτώσεις αναμένονται κατά κύριο λόγο στα κεντρικά και βόρεια ορεινά ηπειρωτικά. Η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι περιορισμένη έως το πρωί.

Η θερμοκρασία - σχετικά χαμηλή για την εποχή - θα κυμανθεί, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στη Δυτική Μακεδονία από -3 έως 6 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 1 έως 12, στην Θεσσαλία από 3 έως 11, στην Ήπειρο από 1 έως 15, στην Ανατολική Στερεά από 6 έως 13, στη Δυτική Στερεά από 5 έως 14, στην Πελοπόννησο από 5 έως 16, στα νησιά του Ιονίου από 8 έως 15, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 8 έως 13, στις Κυκλάδες από 9 έως 17, στα Δωδεκάνησα από 12 έως 18 και στην Κρήτη από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 Μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 2 έως 4 Μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές. Χιόνι ή χιονόνερο αναμένεται στα ορεινά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 Μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 10 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχοπτώσεων. Στα ορεινά του νομού υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων χιονοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 2 Μποφόρ. Η ορατότητα έως το πρωί θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 6 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

