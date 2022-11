Κοινωνία

Κούγιας για Πισπιρίγκου: Μηνύσεις και νέα επίθεση στον Όθωνα Παπαδόπουλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Αλέξης Κούγιας που εκπροσωπεί την Ρούλα Πισπιρίγκου προαναγγέλλει μηνύσεις σχεδόν κατά πάντων και εξαπολύει νέα επίθεση στον δικηγόρο Όθωνα Παπαδόπουλο.

Αλέξης Κούγιας και Όθων Παπαδόπουλος βρίσκονται σε ανοιχτή σύγκρουση για την Ρούλα Πισπιρίγκου. Ο ποινικολόγος με νέα ανακοίνωση εξαπολύει σφοδρή επίθεση στον πρώην δικηγόρο της πελάτισσάς του. Επαναλαμβάνει ότι «αυτογελοιοποιήθηκε κάνοντας αίτημα στο FBI των ΗΠΑ» και ότι είπε ψέματα στην 34χρονη σε μια κρίσιμη καμπή της υπόθεσης. «Εισέπραξε από τη φτωχότατη οικογένειά της ποσό πέραν των 10.000 ευρώ, τα οποία δήθεν θα ήταν η αμοιβή ιατροδικαστών, παθολογοανατόμων και άλλων επιστημόνων, αλλά ουδέποτε ήρθε σε επαφή με τους συγκεκριμένους επιστήμονες.»

Η ανακοίνωση του Αλέξη Κούγια

«Μετά τις τελευταίες εξελίξεις και την ανάδειξη σοβαρών ακυροτήτων, τις οποίες επεξεργαστήκαμε νομικά ο επικεφαλής του γραφείου μας κ. Αλέξης Κούγιας και οι συνεργάτες του και οι οποίες οδήγησαν υποχρεωτικά στην αναβολή της απολογίας της κατηγορουμένης, διαπιστώνουμε ότι η παρουσιάστρια και οι συντελεστές συγκεκριμένης τηλεοπτικής εκπομπής ισχυρίστηκαν το πρωτοφανές, ότι από τη δική τους «έρευνα» ξεκίνησε συγκεκριμένος Εισαγγελέας τη διερεύνηση των θανάτων των παιδιών της εντολέα μας, για τους οποίους είχαν αποφανθεί μέχρι τότε ότι οφείλονταν σε παθολογικά αίτια – βαρύτατες ανίατες ασθένειες έγκριτοι ιατροδικαστές της Αθήνας και της Πάτρας που έκαναν νεκροψίες – νεκροτομές, αλλά και ιατροδικαστής Πειραιώς, ο οποίος ορίστηκε από τη Δικαιοσύνη να διενεργήσει νόμιμη πραγματογνωμοσύνη, και με μία εντελώς παράνομη και υποκειμενική γνωμοδότηση δύο ιατροδικαστών που παράνομα επελήφθησαν, άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος της εντολέα μας για αδίκημα που επισύρει ποινή ισοβίου καθείρξεως, γεγονός πρωτοφανές στην ιατροδικαστική, εισαγγελική και δικαστική παγκόσμια κοινότητα.

Τόσο η επικεφαλής της συγκεκριμένης εκπομπής, όσο και ο έτερος παρουσιαστής της ίδιας εκπομπής, ο οποίος είχε επιδείξει την ίδια ακριβώς παράνομη συμπεριφορά και στην υπόθεση Λιγνάδη, αλλά και στην υπόθεση της Σ.Π., την οποία εκπροσωπούμε, έχουν προβεί σε μια πρωτοφανή προσπάθεια αμέσου και εμμέσου κατατρομοκρατήσεως των προταθέντων από εμάς ΟΧΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΛΛΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ, με αποκορύφωμα πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδος που εκδίδει ο συγκεκριμένος παρουσιαστής, όπου διαδίδεται το εντελώς ψευδές και συκοφαντικό γεγονός, ότι δήθεν η εντολέας μας έχει χρηματίσει έναν εκ των ιατροδικαστών – μαρτύρων με ειδικές γνώσεις, ο οποίος δήθεν στο παρελθόν ήταν τεχνικός σύμβουλος (αλήθεια για ποια πραγματογνωμοσύνη που διετάχθη σε αυτή τη βρώμικη κατασκευή ορκίστηκε πραγματογνώμονας, ώστε να διοριστεί κάποιος άλλος ως τεχνικός σύμβουλος;), αλλά συγχρόνως ο εν λόγω παρουσιαστής προσπαθεί να δυσφημίσει και τον επικεφαλής του γραφείου μας κο Κούγια σε ολοσέλιδο άρθρο, επειδή είχε αναλάβει την νομική εκπροσώπηση ενός εκβιαζόμενου καθηγητή πανεπιστημίου και του ηλικίας 12 ετών παιδιού του από έναν πρώην κρατούμενο των φυλακών, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε υπερδεκαετή κάθειρξη για απαγωγή παιδιού και κατέθεσε μια ψευδή μήνυση σε βάρος του Κούγια, ενώ παράλληλα ο εν λόγω παρουσιαστής προσπαθεί να τρομοκρατήσει και να δυσφημήσει τον Εισαγγελέα που έθεσε στο αρχείο την εν λόγω μήνυση, αφού μελέτησε τη δικογραφία,

Για τους παραπάνω λόγους έχουμε να δηλώσουμε ότι σήμερα λάβαμε την εντολή από την κα Σ.Π. και την οικογένειά της να καταθέσουμε μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τη διάπραξη εις βάρος της δυστυχούς εντολέα μας του κακουργήματος της καταχρήσεως εξουσίας, αλλά και των αδικημάτων της απιστίας από δικηγόρους, εκ των οποίων οι δύο αυτοπροτάθηκαν, μετά από σύσταση της παρουσιάστριας της εκπομπής, του Πέτρου Κουσουλού και του Γιώργου Σόμπολου (αλήθεια, τι είναι αυτή η εκπομπή, γραφείο συστάσεως δικηγόρων;) να αναλάβουν την υπεράσπιση της κας κατηγορουμένης και, αφού έλαβαν αντίγραφα της δικογραφίας, τα οποία διένειμαν στον εκδότη της εφημερίδας, αφού μόνο αυτοί τα είχαν.

Μόλις τέσσερις ημέρες πριν την απολογία της την εγκατέλειψαν αφήνοντάς την ανυπεράσπιστη χωρίς καμία δικαιολογία, και μετά τις διαμαρτυρίες της ίδιας και της οικογενείας της για την εγκατάλειψή της, δικηγόροι και παρουσιαστές ουσιαστικά την υποχρέωσαν να δεχθεί τον τελευταίο πριν από εμάς δικηγόρο της Όθωνα Παπαδόπουλο, ο οποίος επίσης διαβεβαίωσε ότι θα αναλάβει δωρεάν την υπεράσπιση και για τον οποίο τόσο η παρουσιάστρια της εκπομπής, όσο και οι συμπαρουσιαστές της δημοσιογράφοι διαβεβαίωσαν, όπως και για τους προηγουμένους, ότι η οικογένεια της κατηγορουμένης δεν θα καταβάλει ούτε ευρώ και ότι τα έξοδα της υπεράσπισης θα τα καλύψουν οι συστήνοντες παράγοντες της εκπομπής.

Ο δικηγόρος, αφού παραπλάνησε τους οικείους της κατηγορουμένης ότι δήθεν κανένας Έλληνας ιατροδικαστής ή παθολογοανατόμος δεν θα δεχόταν την επιστημονική της υποστήριξη, εισέπραξε από τη φτωχότατη οικογένειά της ποσό πέραν των 10 χιλιάδων ευρώ, τα οποία δήθεν θα ήταν η αμοιβή ιατροδικαστών, παθολογοανατόμων και άλλων επιστημόνων, μεταξύ των οποίων ένας ιατροδικαστής Κύπρου ονόματι Πανίκος Σταυριανός και ένας πολύ γνωστός καθηγητής παθολογοανατομικής διεθνούς φήμης.

Αλλά ουδέποτε ήρθε σε επαφή με τους συγκεκριμένους επιστήμονες και τελικά αυτογελοιοποιήθηκε κάνοντας αίτημα (!!!) στο FBI των ΗΠΑ, αφού αυτό το αίτημα το προέβαλε στην εφημερίδα ΟΝ ΤΙΜΕ και μάλιστα ολοσέλιδο στην πρώτη σελίδα, με αποτέλεσμα η κα κατηγορουμένη τόσο όταν απολογήθηκε για την περίπτωση της Τζωρτζίνας, όσο και όταν έδωσε εξηγήσεις στην ΥΔΕΖΙ για τους θανάτους της Μαρίας – Ελένης και της Ίριδος, να μην έχει τη δυνατότητα να έχει έστω και μια επιστημονική αντίκρουση, αλλά συγχρόνως κανείς από αυτούς σε επίπεδο τόσο απολογίας, όσο και εξηγήσεων να μη συστήσει στην κα κατηγορουμένη ότι όλη αυτή η διαδικασία είναι εντελώς παράνομη.

Αφού ιατροδικαστικές εκθέσεις και πραγματογνωμοσύνες ανατρέπονται μόνο με συμπληρωματική –επαναληπτική πραγματογνωμοσύνη από ιατροδικαστικές υπηρεσίες άλλων πόλεων, στερώντας από την κα κατηγορουμένη το δικαίωμα διορισμού τεχνικών συμβούλων, ενώ συγχρόνως όλοι οι δικηγόροι έγιναν παράνομα συμπαρουσιαστές όλων των καθημερινών, πρωινών, μεσημεριανών και απογευματινών εκπομπών και αντί έστω να αντιδράσουν μηνύοντας τους παρουσιαστές των εκπομπών, γιατί κατακρεουργούσαν το τεκμήριο αθωότητας της κας κατηγορουμένης και παρέβαιναν το νόμο δημοσιοποιώντας υλικό της δικογραφίας, κατέληξαν στο τέλος να συνδιασκεδάζουν σε κοσμικά events, να φωτογραφίζονται και να έχουν και το θράσος να απειλούν τον επικεφαλής του γραφείου μας κο Κούγια, γιατί ανέδειξε με δημόσιες τοποθετήσεις του αυτή την απουσία υπερασπίσεως της δυστυχούς κας κατηγορουμένης, την οποία οι συντελεστές της συγκεκριμένης μεσημεριανής εκπομπής κατέστησαν έρμαιο των διαθέσεών τους, αφού προηγουμένως με την ανάληψη της δωρεάν υπερασπίσεώς της εξασφάλισαν την αποκλειστική της εμφάνιση, επιτυγχάνοντας τηλεθέαση εκατομμυρίων τηλεθεατών καθημερινά, η οποία απέφερε τόσο στη συγκεκριμένη εκπομπή όσο και στους παρουσιαστές της πακτωλό εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ αμοιβών αλλά και δημοσιότητα.

Λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας οι μηνύσεις της Σ.Π. και της οικογένειάς της τόσο για την κατάχρηση εξουσίας όσο και για τις απιστίες δικηγόρων θα ολοκληρωθούν από το γραφείο μας και θα κατατεθούν μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας. Όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι η υπόθεση της κας Σ.Π. είναι μια από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως δικαστικές πλάνες και είναι αδιανόητο με όλη αυτή την παράνομη υποδομή μια μητέρα που λάτρευε τα παιδιά της, που μόνη έκανε τα πάντα για να τα σώσει, και που τόλμησε να μηνύσει ιατρούς συγκεκριμένου νοσοκομείου για το θάνατο ενός εξ αυτών, να κρατείται παράνομα στις φυλακές και να αναγκάζεται να συνυπάρχει με πραγματικές εγκληματίες, ενώ οι πρωταγωνιστές αυτής της παράνομης διαδικασίας που δυστυχώς βρήκε ευήκοα εισαγγελικά ώτα, αλλά και ιατροδικαστές, οι οποίοι τόλμησαν με μια απλή γνωμοδότηση να προσπαθήσουν να καταστρέψουν έγκριτους και έντιμους δοκιμασμένους επί δεκαετίες συναδέλφους τους, να αυτοδιαφημίζονται και να αυτοϋποστηρίζονται ακόμη και σήμερα συνεχίζοντας αυτή την παράνομη συμπεριφορά εις βάρος της.

Το τονίζουμε ότι όλη αυτή η επεξεργασία συνοδευόμενη από τα νόμιμα αιτήματα, τα οποία έχουμε υποβάλει ενώπιον της 35 ης Τακτικής Ανακρίτριας, θα τεθεί με υπόμνημα υπόψη τόσο της Προέδρου του Αρείου Πάγου κας Γεωργίου, όσο και ενώπιον του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κου Ντογιάκου. Αυτονόητο είναι ότι με την υποβολή της μηνυτήριας αναφοράς για κατάχρηση εξουσίας θα ζητήσουμε να αρθεί το απόρρητο των τηλεφωνικών κλήσεων συγκεκριμένου Εισαγγελέα, συγκεκριμένων ιατροδικαστών, του επικεφαλής της ΥΔΕΖΙ, συγκεκριμένου περιφερόμενου ιατροδικαστή και συγκεκριμένων «δημοσιογράφων», ώστε να αποδειχθεί και με αντικειμενικά στοιχεία το πώς εντελώς παράνομα και με τη συνδρομή πρωτοφανών νομικών ακυροτήτων ασκήθηκαν οι ποινικές διώξεις εναντίον της δυστυχούς εντολέα μας.

Όλες οι απαντήσεις της κας κατηγορουμένης, αλλά και οι νόμιμες ενέργειες του επικεφαλής του γραφείου μας θα απευθυνθούν εκεί που πρέπει που είναι μόνο ο χώρος της Δικαιοσύνης, όπως κάνουμε από τότε που ο επικεφαλής του γραφείου μας κ. Κούγιας και εμείς οι συνεργάτες του αναλάβαμε την υπεράσπιση της κας Σ.Π. μέχρι σήμερα".

Ειδήσεις σήμερα:

Μακελειό σε δύο σχολεία στη Βραζιλία: Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση ενόπλου

“Κιβωτός του Κόσμου” - Γουλιδάκης: Η επαφή με τον Οργανισμό, η δωρεά και οι λαχνοί (βίντεο)

Φονική κακοκαιρία στην Ιταλία (εικόνες)