Κοινωνία

Τροχαίο με εγκατάλειψη - Θεσσαλονίκη: στα Χανιά η κηδεία της 21χρονης φοιτήτριας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην Κρήτη θα πουν το τελευταίο αντίο στη νεαρή φοιτήτρια που έφυγε τόσο απρόσμενα από τη ζωή.

Θλίψη έχει σκορπίσει ο θάνατος της 21χρονης φοιτήτριας στη Θεσσαλονίκη, η οποία παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και μετά την εγκατέλειψαν, την Τρίτη.

Η άτυχη φοιτήτρια της Κτηνιατρικής του ΑΠΘ, το βράδυ της Δευτέρας βρισκόταν στα Χανιά, από όπου και κατάγεται και είχε πάρει την τελευταία πτήση για Θεσσαλονίκη. Λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα της Τρίτης η 21χρονη κατευθυνόμενη προς οικία φίλων της, διέσχισε την οδό Εγνατία όταν την παρέσυρε και την «πέταξε» στον αέρα το Ι.Χ. με οδηγό τον 26χρονο που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Έπειτα από μία μάχη έξι ημερών, η φοιτήτρια άφησε την τελευταία της πνοή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου. Η οικογένειά της με δύναμη ψυχής, αποφάσισε να δωρίσει τα όργανά της σε ασθενείς, με τη μητέρα της να συγκλονίζει μιλώντας στο ThessToday.gr: «Η Εμμανουέλα ήταν ένα παιδί θαύμα από όταν γεννήθηκε και φεύγοντας ήθελε να κάνει ακόμη ένα θαύμα, να χαρίσει ζωή… αυτή που της στέρησαν».

Η κηδεία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα Χανιά, όπου συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετίσουν την 21χρονη, η οποία έφυγε άδικα και πρόωρα από τη ζωή.

Ο 26χρονος οδηγός από την Αλβανία, που παραδόθηκε το πρωί της Πέμπτης μετά το πέρας του αυτοφώρου, διαπιστώθηκε πως δεν είχε δίπλωμα οδήγησης και κρατείται στο τμήμα αλλοδαπών καθώς βρισκόταν στη χώρα μας χωρίς άδεια παραμονής. Η 19χρονη συνεπιβάτης του ΙΧ που συνελήφθη αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα σε ανακριτή.

Το κατηγορητήριο σε βάρος τους αναμένεται να αλλάξει μετά το θάνατο της άτυχης φοιτήτριας.

Πηγή εικόνας: ekriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μακελειό σε δύο σχολεία στη Βραζιλία: Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση ενόπλου

“Κιβωτός του Κόσμου” - Γουλιδάκης: Η επαφή με τον Οργανισμό, η δωρεά και οι λαχνοί (βίντεο)

Φονική κακοκαιρία στην Ιταλία (εικόνες)