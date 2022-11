Τοπικά Νέα

Κοζάνη: Νεαρός μετέφερε σάκους με ναρκωτικά

Χειροπέδες σε έναν 29χρονος ο οποίος μετέφερε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών.

Για διακίνηση μεγάλης ποσότητας ακατέργαστης κάνναβης συνελήφθη 29χρονος αλλοδαπός σε περιοχή της Κοζάνης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καστοριάς και της Ομάδας Πάταξης Διασυνοριακού Εγκλήματος (Ο.Π.Δ.Ε.) του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Μεσοποταμίας Καστοριάς.

Όπως ανακοινώθηκε από τις αστυνομικές Αρχές, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής δράσης για την καταπολέμηση της εισαγωγής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στη χώρα εντοπίστηκε, σε περιοχή της Κοζάνης, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με οδηγό τον 29χρονο και σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι, μετέφερε δύο ταξιδιωτικούς σάκους που περιείχαν 20 αυτοσχέδιες συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 20 κιλών και 900 γραμμαρίων, οι οποίες κατασχέθηκαν.

Προανάκριση για την υπόθεση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καστοριάς, ενώ ο συλληφθείς με τη δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.

