Μουντιάλ 2022: Το Μαρόκο έβαλε σε μπελάδες το Βέλγιο

Ακόμη μια σούπερ έκπληξη σημειώθηκε στα γήπεδα του Κατάρ, με τους Αφρικανούς να πετυχαίνουν μια ιστορική νίκη επί των «κόκκινων διαβόλων».

Το Μαρόκο δεν άφησε, όπως ο Καναδάς, το κακό Βέλγιο να ξεφύγει και πήρε τη σπουδαία νίκη με 2-0, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 6ου ομίλου στο παγκόσμιο κύπελλο του Κατάρ. Με τους τρεις αυτούς βαθμούς το Μαρόκο έφθασε τους τέσσερις βαθμούς, έχοντας και το βαθμό της ισοπαλίας από την πρεμιέρα με την Κροατία, και διεκδικεί βάσιμα την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η ομάδα της Βόρειας Αφρικής άνοιξε το σκορ με το γκολ του Αμπντελχαμίντ Σαμπιρί στο 73ο λεπτό και σφράγισε την τεράστια αυτή νίκη με το τέρμα του Ζακάρια Αμπουχάλ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Να σημειωθεί πως και οι δύο παίκτες μπήκαν ως αλλαγές στο τελευταίο ημίωρο και έμελλε να είναι αυτοί που θα διαμόρφωναν το τελικό σκορ.

Στο πρώτο τέταρτο το Βέλγιο ήταν σαφώς καλύτερο, ασκούσε πίεση κυρίως από τα αριστερά με τους αδερφούς Αζάρ, κάτι που αποτυπώθηκε και από τα κόρνερ, 5 έναντι 0. Οι Μαροκινοί αδυνατούσαν να κρατήσουν την μπάλα, με τους Βέλγους να έχουν την κατοχή της μπάλας με ποσοστό 82%.

Η πρώτη μεγάλη στιγμή στο ματς ήταν για τους Βέλγους στο 8ο λεπτό. Μετά από ωραία συνεργασία των αδερφών Αζάρ, ο Θόργκαν βρήκε τον Μπατσουαγί, ο οποίος βγήκε σε τετ α τετ με τον αντίπαλο τερματοφύλακα, αλλά δεν μπόρεσε να τον νικήσει.

Η μεγάλη φάση έγινε στις καθυστερήσεις, όταν ο Ζίγιεχ με εκτέλεση φάουλ από τα πλάγια έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. O VAR κάλεσε τον διαιτητή να δει και να κρίνει εάν οι παίκτες του Μαρόκο που ήταν οφσάιντ και συγκεκριμένα ο Σαΐς επηρέαζαν τη φάση. Η απόφαση του ήταν ακύρωση του γκολ, υποδεικνύοντας οφσάιντ. Στην επανάληψη το Μαρόκο μπήκε αποφασισμένο να ελέγξει το ματς και το κατάφερε. Με ασφυκτικό πρέσινγκ στο χώρο της μεσαίας γραμμής κατάφερε να έχει την επιθετική πρωτοβουλία και να προσπαθεί να βρει διαδρόμους στην αντίπαλη περιοχή. Η προσπάθεια τους απέδωσε το 73ο λεπτό όταν η χρυσή αλλαγή, ο Σαμπιρί, εκτέλεσε το φάουλ από τα δεξιά, η μπάλα δεν βρήκε πουθενά και κατέληξε στα δίχτυα, με τον Κουρτουά να έχει ευθύνη για την κατάληξη. Παρόμοια φάση με αυτή του πρώτου ημιχρόνου όμως αυτή τη φορά ο Σαΐς καλυπτόταν. Η επιτυχία των Μαροκινών ολοκληρώθηκε στις καθυστερήσεις με τον Αμπουχάλ να «κεραυνοβολεί» από κοντά τον Κουρτουά και να γράφει το τελικό 2-0. Διαιτητής της αναμέτρησης ήταν ο Μεξικανός Ράμος, που έδειξε την κίτρινη κάρτα στους Ονάνα και Σαμπίρι. Βέλγιο: Κουρτουά, Καστάνιε, Αλντεβάιρελντ, Βερτόνχεν, Μενιέ, Ονανά (60' Τίλεμανς), Βίτσελ, Θ. Αζάρ (75' Τροσάρ), Ντε Μπρόινε, Μπατσουαγί (75' Ντε Κετέλαρε), Ε. Αζάρ (60' Μέρτενς). Μαρόκο: Ελ Καζούι, Χακίμι (67' Σαμπίρι), Αγκουέρντ, Σαΐς, Μαζραουί, Ουναχί (78' Ελ Γιαμίκ), Αμραμπάτ, Αμαλάχ (67' Ατιγιάτ), Ζιγές, Εν Νεσιρί (72' Αμντχάλα), Μπουφάλ (72' Αμπουχάλ).