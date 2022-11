Κόλπος του Μεξικού: ναυαγός σώθηκε μετά από πολύωρη μάχη με τα κύματα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άνδρας πάλευε με τα κύματα για περισσότερο από μισή ημέρα.

Την τύχη με το μέρος του και θέληση για ζωή είχε ένας 28χρονος επιβάτης κρουαζιερόπλοιου, που εντοπίστηκε ναυαγός στον Κόλπο του Μεξικού.

Ο 28χρονος επιβάτης κρουαζιερόπλοιου, υπό άγνωστες συνθήκες βρέθηκε στη θάλασσα και διασώθηκε μετά από πάνω από 15 ώρες, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική ακτοφυλακή.

Σύμφωνα πληροφορίες του BBC, ο 28χρονος άνδρας βρισκόταν μαζί με την αδερφή του σε ένα μπαρ του κρουαζιερόπλοιου Carnival Valor, στον Κόλπο του Μεξικό, όταν έφυγε για να πάει τουαλέτα και δεν επέστρεψε.

Ο καπετάνιος και το πλήρωμα μαζί με διασώστες ερεύνησαν αρχικά το κρουαζιερόπλοιο και μετά ολόκληρη την θαλάσσια περιοχή, μέχρι που τον εντόπισαν να κολυμπά περίπου 30 χιλιόμετρα μακριά από τις ακτές της Λουιζιάνα.

Last night, a #USCG aircrew from Air Station New Orleans rescued a 28-year-old cruise ship passenger from the waters of the Gulf of Mexico. Read more: https://t.co/lOXMLuHu2Z pic.twitter.com/gGRTJempTX