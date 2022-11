Υγεία - Περιβάλλον

Πρωτοφανείς αντιδράσεις των πολιτών και στην Ουχάν, για τα αυστηρά υγειονομικά μέτρα κατά του κορονοϊού

Εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωναν το βράδυ της Κυριακής, τοπική ώρα, στην Ουχάν, στην κεντρική Κίνα, διαμαρτυρόμενοι για τους υγειονομικούς περιορισμούς, σχεδόν τρία χρόνια αφότου εντοπίστηκε στην πόλη αυτή το πρώτο κρούσμα της Covid-19 παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τα βίντεο που μεταδίδονταν απευθείας σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, ένα πλήθος είχε συγκεντρωθεί στο κέντρο της πόλης.

Τον Δεκέμβριο του 2019 εντοπίστηκε στην Ουχάν το πρώτο κρούσμα του νέου κορονοϊού.

Παρόμοιες διαδηλώσεις οργανώθηκαν και σε άλλες κινεζικές πόλεις.

NOW - People tear down barricades in #Wuhan. Anti-lockdown protests are spreading to more and more cities in China.pic.twitter.com/BpIfRCZ07Q — Disclose.tv (@disclosetv) November 27, 2022

Protesters in North Beijing have torn down the metal fences which have been set up to “quarantine” them.



The size of protests in China hasn’t been seen in decades. #China pic.twitter.com/LkmPndsvoc

