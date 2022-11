Πολιτική

Μητσοτάκης: Συνάντηση με τον Βασιλιά Κάρολο στο Κάστρο του Ουίνδσορ

Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Λονδίνο όπου θα έχει σειρά επαφών και θα είναι κεντρικός ομιλητής στο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο που οργανώνουν το Χρηματιστήριο Αθηνών και η Morgan Stanley.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σήμερα, Κυριακή, στις 19.45 (ώρα Ελλάδος), θα μιλήσει σε εκδήλωση με μέλη και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στο Λονδίνο.

Το πρωί της Δευτέρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι κεντρικός ομιλητής στο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο που οργανώνουν το Χρηματιστήριο Αθηνών και η Morgan Stanley και θα έχει συναντήσεις με επενδυτές και στελέχη επιχειρήσεων.

Στις 19.00 (ώρα Ελλάδος) ο πρωθυπουργός συνοδευόμενος από τη σύζυγο του Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη θα γίνουν δεκτοί από τον Βασιλιά Κάρολο Γ' στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

Στις 21.30 (ώρα Ελλάδος) ο πρωθυπουργός θα έχει συζήτηση με αφορμή την επέτειο 25 χρόνων από την ίδρυση του Ελληνικού Παρατηρητηρίου του LSE με τον καθηγητή Σύγχρονων Ελληνικών Σπουδών και διευθυντή του Ελληνικού Παρατηρητηρίου του London School of Economics, Κέβιν Φέδερστοουν.

