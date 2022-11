Παράξενα

Κοπέλα κόλλησε σε... κούνια και την απεγκλώβισε η Πυροσβεστική (βίντεο)

Χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστεί η νεαρή κοπέλα από την κούνια.

Μία ασυνήθιστη κλήση έλαβε η Πυροσβεστική Υπηρεσία όταν νεαρή κοπέλα...σφήνωσε σε κούνια παιδικής χαράς.

Το περιστατικό συνέβη στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, όταν η κοπέλα επισκέφθηκε την παιδική χαρά με την παρέα της και έκατσε σε μια κούνια, κάτι που μετάνοιωσε όταν κατάλαβε ότι έχει σφηνώσει.

Η νεαρή κοπέλα κόλλησε στην κούνια και αφού μάταια προσπαθούσε με τις φίλες της να απεγκλωβιστεί, κάλεσαν τους πυροσβέστες, οι οποίοι χρειάστηκε να κόψουν με πριόνι σε κομμάτια την κούνια για να την απελευθερώσουν.

