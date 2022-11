Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Η Κροατία “σάρωσε” τον Καναδά με ανατροπή

Με πρωτοστάτη τον Αντρέι Κράμαριτς, η Κροατία κέρδισε τον αγώνα και έβαλε τέλος στα όνειρα των Καναδών για τη συνέχεια του Μουντιάλ.

Η εκτελεστική δεινότητα του Αντρέι Κράμαριτς οδήγησε την Κροατία στην ανατροπή επί του Καναδά και στη μεγάλη νίκη με 4-1, αποτέλεσμα που ήταν καταδικαστικό για την ομάδα της Βόρειας Αμερικής (δεύτερη μετά το Κατάρ που αποχαιρετά πρόωρα τη διοργάνωση), η οποία στην πρώτη της παρουσία σε τελική φάση Μουντιάλ μετά το 1986 γνώρισε τον αποκλεισμό από την 2η κιόλας αγωνιστική του 6ου ομίλου.

Αντίθετα, η «Χρβάτσκα», μετά το 0-0 με το Μαρόκο στην πρεμιέρα και τη μέτρια εμφάνιση που είχε πραγματοποιήσει, στο αποψινό καθοριστικό ματς στο στάδιο «Καλίφα» και παρότι δέχτηκε γκολ από τ΄ αποδυτήρια, κατάφερε να φέρει τα πάνω κάτω και με 4 βαθμούς να ισοβαθμεί στην κορυφή του γκρουπ με το Μαρόκο (υπερτερεί έναντι των Αφρικανών), κρατώντας την τύχη στα χέρια της για να συνεχίσει στα νοκ άουτ.

Απόλυτος πρωταγωνιστής της Κροατίας στο ματς ήταν ο στράικερ της Χοφενχάιμ, Αντρέι Κράμαριτς ο οποίος πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης στο 36΄ (είχε προηγηθεί ο Καναδάς με τον Ντέιβις στο 2΄) και αυτό που «σφράγισε» τη νίκη της ομάδας του στο 70΄. Ενδιάμεσα ο Μάρκο Λιβάγια είχε κάνει το 2-1, στο 40΄, ενώ στο 90΄+4 ο Μάγερ έβαλε το «κερασάκι στην τούρτα».

Πριν καλά-καλά "ζεσταθούν" οι δύο ομάδες στο στάδιο «Καλίφα» της Ντόχα, ο Αλφόνσο Ντέιβις έβαλε «φωτιά» στον αγώνα. Από τη σέντρα ακριβείας του Μπιουκάναν στο 2΄, ο 22χρονος άσος της Μπάγερν με κεφαλιά «έγραψε» το 1-0 για το συγκρότημα του Τζον Χέρντμαν.

Για τους Καναδούς ήταν το πρώτο γκολ σε Μουντιάλ, καθώς στην «παρθενική» τους παρουσία στη διοργάνωση του 1986 στο Μεξικό δεν είχαν σκοράρει, όπως και στην αναμέτρηση της πρεμιέρας του τρέχοντος τουρνουά με το Βέλγιο (1-0).

Μετά το γκολ η Κροατία ανέλαβε πλήρως τα ηνία του ματς, χωρίς, όμως, να είναι ιδιαίτερα απειλητική για την εστία του Μπόριαν, τουλάχιστον, μέχρι το 20΄. Η ομάδα του Χέρντμαν από τη στιγμή που προηγήθηκε, οπισθοχώρησε αδικαιολόγητα, προσπαθώντας να «χτυπήσει» στην αντεπίθεση.

Σταδιακά η πίεση της ομάδας του Ντάλιτς αυξανόταν και στο 22΄ ο Λιβάγια προσπάθησε να βρει τη μπάλα από το σημείο του πέναλτι, μετά το γύρισμα του Πέρισιτς, χωρίς να τα καταφέρει όπως θα ήθελε.

Το γκολ του Μπρόζοβιτς στο 26΄ σωστά δε μέτρησε, καθώς στο ξεκίνημα της φάσης ο Λιβάγια ήταν εκτεθειμένος με το βοηθό διαιτητή να σηκώνει το σημαιάκι του. Στο 36΄, όμως, οι Κροάτες έφτασαν στην ισοφάριση με τον σέντερ φορ της Χοφενχάιμ, Αντρέι Κράμαριτς, με υποδειγματικό πλασέ από ασίστ του Πέρισιτς.

Η πλήρης υπεροχή των Κροατών έφερε την πλήρη ανατροπή του σκηνικού πριν το κλείσιμο του ημιχρόνου (44΄). Ο Γιουράνοβιτς ευνοήθηκε από τις κόντρες, έστρωσε στον Λιβάγια στο ύψος της περιοχής και ο πρώην σέντερ φορ της ΑΕΚ με άψογο τελείωμα έκανε το 2-1, δικαιώνοντας πλήρως τον προπονητή του που τον επέλεξε αντί του Βλάσιτς, ο οποίος είχε ξεκινήσει βασικός με το Μαρόκο.

Με δύο αλλαγές ξεκίνησαν το β΄ μέρος οι Καναδοί, που δεν είχαν άλλη επιλογή από το να επιτεθούν με όλες τις δυνάμεις τους για να φτάσουν στην ισοφάριση. Έφτασαν πολύ κοντά στο 49΄, με το σουτ του νεοεισελθόντα, Οσόριο, να περνά ελάχιστα άουτ.

Απίστευτη ευκαιρία έχασε η Κροατία στο 54΄ για ν΄ «αγκαλιάσει» το «τρίποντο», με τον Μπόριαν να κάνει σωτήρια επέμβαση στο πλασέ του Κράμαριτς από την ασίστ του Μόντριτς.

Η σειρά του Λιβάκοβιτς να δείξει την κλάση του στο 56΄, όταν «απογειώθηκε» για να διώξει σε κόρνερ το σουτ του Ντέιβιντ. Ο γρήγορος ρυθμός ευνοούσε την Κροατία, που έβρισκε ανοιχτούς διαδρόμους και στο 70΄ η ομάδα του Ντάλιτς ουσιαστικά «καθάρισε» τον αγώνα με τον πολυτιμότερο παίκτη της, Αντρέι Κράμαριτς.

Ο στράικερ της Χοφενχάιμ κατέβασε άψογα τη μπάλα στην περιοχή και με αριστερό σουτ «έγραψε» το 3-1 μέσα σε αποθέωση, «σφραγίζοντας» επί της ουσίας την πρώτη νίκη της Κροατίας στο Μουντιάλ του Κατάρ.

Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων από το τραγικό λάθος των παικτών του Καναδά, ο Μάγερ από ασίστ του Όρσιτς έβαλε το «κερασάκι στην τούρτα», γράφοντας το τελικό 4-1.

Διαιτητής: Ματόντε Καμπρέρα (Ουρουγουάη)

Κίτρινες: Λόβρεν, Μόντριτς - Μπιουκάναν, Μίλερ



Οι συνθέσεις:

ΚΡΟΑΤΙΑ (Ζλάτκο Ντάλιτς): Λιβάκοβιτς, Γιουράνοβιτς, Λόβρεν, Γκβάρντιολ, Σόσα, Μόντριτς (87΄ Πάσαλιτς), Μπρόζοβιτς, Κόβατσιτς (86΄ Μάγερ), Κράμαριτς (72΄ Βλάσιτς), Λιβάγια (60΄ Πέτκοβιτς), Πέρισιτς (86΄ Όρσιτς)

ΚΑΝΑΔΑΣ (Τζον Χέρντμαν): Μπόριαν, Λαρέα (62΄ Χόιλετ), Τζόνστον, Βιτόρια, Μίλερ, Ντέιβις, Μπιουκάναν, Χάτσινσον (72΄ Αντεκούγκμπε), Εουστάκιο (46΄ Κονέ), Λάριν (46΄ Οσόριο), Ντέιβιντ (72΄ Καβαλίνι)

