Αθλητικά

Ευρωμπάσκετ 2023 - Εθνική Γυναικών: “Αγκαλιά” με την πρόκριση οι Ελληνίδες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι διεθνείς μας συνεχίζουν να είναι αήττητες στον όμιλο τους και βρίσκονται πολύ κοντά στο να «κλειδώσουν» τη συμμετοχή τους στο επόμενο Ευρωμπάσκετ.

Άλλο ένα βήμα πρόκρισης στην τελική φάση του Ευρωμπάσκετ 2023 έκανε η εθνική γυναικών, που επικράτησε 72-65 της Μεγάλης Βρετανίας στο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας Ρόδου. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα πέτυχε το «4 στα 4» στον 7ο προκριματικό όμιλο και είναι πολύ κοντά στην πρώτη θέση, που εξασφαλίζει το εισιτήριο για τα τελικά, καθώς μόνο η Πορτογαλία (έχει ρεκόρ 2-2) μπορεί να απειλήσει την ελληνική ομάδα.

Κορυφαίες της εθνικής ήταν για άλλη μία φορά η Μαριέλλα Φασούλα με 22 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 κλεψίματα και η Άρτεμις Σπανού με 15 πόντους, 12 ριμπάουντ και 4 ασίστ, με την Ευδοκία Σταμάτη (14π.) να έχει καθοριστική συμβολή στα κρίσιμα σημεία του αγώνα.

Τα δεκάλεπτα: 18-12, 31-38, 49-50, 72-65

Με κεκτημένη ταχύτητα από την εύκολη νίκη της Πέμπτης (24/11) επί της Εσθονίας και οκτώ γρήγορους πόντους από την Παυλοπούλου, η ελληνική ομάδα προηγήθηκε 18-10 στο 9ο λεπτό, όμως ακολούθησε ένα εξάλεπτο «αφλογιστίας» στην επίθεση, αλλά και λαθών στην άμυνα, που επέτρεψαν στις Βρετανίδες να βρουν ξεμαρκάριστα σουτ. Οι φιλοξενούμενες «έτρεξαν» ένα σερί 16-0 και πέρασαν μπροστά 26-18. Η... αφύπνιση των Σπανού και Φασούλα «ξεκόλλησε» την εθνική, η οποία όμως παρέμεινε πίσω στο σκορ ως το τέλος του ημιχρόνου (31-38).

Στην τρίτη περίοδο η «γαλανόλευκη» βελτίωσε αισθητά την άμυνά της και, με κορυφαία τη Μαριέλλα Φασούλα, έφερε το ματς «στα ίσια» (38-38), ενώ λίγο πριν ολοκληρωθεί το δεκάλεπτο προσπέρασε 49-48 με τρίποντο της Σταμάτη. Η μάχη συνεχίστηκε, με την -κορυφαία της Βρετανίας- Τέμι Φαγκμπένλε να δίνει για τελευταία φορά προβάδισμα στην ομάδα της (60-61), 3΄37΄΄ πριν τη λήξη. Από κει κι έπειτα, Φασούλα και Σταμάτη «υπέγραψαν» το επιμέρους 12-1, με το οποίο η εθνική «καπάρωσε» την τέταρτη νίκη της σε ισάριθμους αγώνες.

Διαιτητές: Γέφτοβιτς (Σερβία), Μαρτσίς (Ρουμανία), Μέιρσον (Ισραήλ)

ΕΛΛΑΔΑ (Πέτρος Πρέκας): Χριστινάκη 4, Φασούλα 22 (8ρ., 5κλ.), Σπανού 15 (12ρ., 4ασ.), Αλεξανδρή, Χαιριστανίδου, Παυλοπούλου 11, Σωτηρίου, Σταμάτη 14 (4τρ., 5ασ.), Σταμολάμπρου 6

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ (Τσέμα Μπουσέτα): Μπέκφορντ-Νόρτον 9, Φαγκμπένλε 18 (8ρ., 5ασ.), Γκέιλ 3 (1), Χάντι 6 (2), Σίμπσον 2, Ανίγκουε 11 (9ρ.), Τσαρλς, Λέοναρντ 7 (1τρ., 8ασ.), Μονακάνα, Ρομπ 5 (1), Στιούαρτ 4

Στο άλλο ματς του 7ου ομίλου, η Πορτογαλία επιβλήθηκε εκτός έδρας της Εσθονίας με 76-52. Ετσι, η βαθμολογία μετά από 4 αγωνιστικές διαμορφώνεται ως εξής:

ΕΛΛΑΔΑ 4-0 8

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 2-2 6

ΕΣΘΟΝΙΑ 1-3 5

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ 1-3 5

Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός του Κόσμου”: Άγνωστο πόσα παιδιά φιλοξενούνται στη δομή! (βίντεο)

Δομή ΑμεΑ στην Θεσσαλονίκη: “Βροχή” οι καταγγελίες για θανάτους και βασανιστήρια (βίντεο)

Μουντιάλ 2022: Οι μεταδόσεις της Δευτέρας σε ΑΝΤ1 και ANT1+