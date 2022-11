Πολιτική

Λονδίνο - Μητσοτάκης: Η Ελλάδα έχει γίνει ισχυρότερη (εικόνες)

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της ΝΔ μίλησε σε συνάντηση στελεχών της ΝΔ, στο Λονδίνο, για τις προεκλογικές δεσμεύσεις και το έργο της Κυβέρνσηης. Πότε θα συναντήσει τον βασιλιά Κάρολο.

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης είχε το βράδυ της Κυριακής συνάντηση με μέλη και στελέχη της ΝΔ, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Λονδίνο.

Ο πρωθυπουργός κάλεσε τους παρευρισκόμενους να εγγραφούν στην πλατφόρμα για να ψηφίσουν από τον τόπο που βρίσκονται. «Γνωρίζουμε, με αρκετά μεγάλη βεβαιότητα, ότι οι εκλογές αυτές θα είναι διπλές, οπότε εκτός αν είστε απολύτως σίγουροι ότι θέλετε να κατεβείτε και στις δύο εκλογές στην Ελλάδα, πράγμα το οποίο φυσικά δεν είναι αδύνατον να το κάνετε από το Λονδίνο, σας συνιστώ πραγματικά να γραφτείτε στην πλατφόρμα και να κρατήσετε την επιλογή αν θέλετε να ψηφίσετε από το εξωτερικό. Θα έχετε αυτή τη δυνατότητα μέχρι και τρεις μέρες αφότου προκηρυχθούν οι εκλογές να μπορείτε να το κάνετε αυτό», τόνισε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Ξέρουμε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, το πότε ακριβώς δεν το γνωρίζουμε».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που θύμισε ότι βρισκόταν στο Λονδίνο ως φοιτητής το 1988 για ένα εξάμηνο στο London School of Economics και στη συνέχεια για τρία χρόνια ως εργαζόμενος, έκανε έναν σύντομο απολογισμό του κυβερνητικού έργου. «Όταν κερδίσαμε τις εκλογές τον Ιούλιο του 2019 ούτε περνούσε από το μυαλό μας ότι θα βρισκόμασταν αντιμέτωποι με τόσες πολλές κρίσεις. Όμως, έτσι τα έφερε η ζωή και κληθήκαμε να διαχειριστούμε δύσκολες καταστάσεις, θα έλεγα τις πιο δύσκολες καταστάσεις που έχει κληθεί να διαχειριστεί οποιαδήποτε κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση και μετά.

Ουσιαστικά είχαμε πέντε-έξι καθαρούς μήνες κυβερνητικού χρόνου από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι τις αρχές του 2020. Όταν πρώτα μας χτύπησε η μεταναστευτική κρίση και αμέσως μετά ο covid που μας πήγε προφανώς πολύ πίσω και στη συνέχεια είχαμε να διαχειριστούμε μία πολύ μεγάλη προκλητικότητα από πλευράς Τουρκίας και βέβαια τώρα την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και μία πρωτοφανή οικονομική κρίση -κυρίως ως προς τις τιμές της ενέργειας- η οποία μας υποχρεώνει να αναθεωρούμε συνέχεια τον σχεδιασμό μας. Όμως, αισθάνομαι μεγάλη ικανοποίηση, διότι παρά τις πολύ μεγάλες δυσκολίες τις οποίες έπρεπε να διαχειριστούμε θεωρώ ότι μείναμε συνεπείς στις κεντρικές μας προεκλογικές δεσμεύσεις τις οποίες είχαμε αναλάβει ενώπιον του ελληνικού λαού τον Ιούλιο του 2019. Είχαμε δεσμευτεί ουσιαστικά για τρεις μεγάλες κεντρικές πολιτικές προτεραιότητες. Η πρώτη ήταν να μειώσουμε φόρους, η δεύτερη να δημιουργήσουμε περισσότερες δουλειές, να προσελκύσουμε επενδύσεις και η τρίτη είναι να ξανακάνουμε τους Έλληνες συνολικά να αισθανθούν πιο ασφαλείς. Και νομίζω ότι και στα τρία αυτά μέτωπα έχουμε σημαντικά και μετρήσιμα αποτελέσματα», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλυσε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα αυτών των εκλογών και έθεσε ξανά τα εκλογικά διλήμματα. «Όταν έρθει η ώρα των εκλογών θα μπορούμε εύκολα να συγκριθούμε με την αντιπολίτευση και να προτάξουμε τι πετύχαμε εμείς αυτά τα τέσσερα χρόνια και τι πέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ, ή τι δεν πέτυχε μάλλον τα τέσσερα χρόνια της δικής του διακυβέρνησης. Και τα διλήμματα πιστεύω ότι θα είναι πολύ απλά: θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία, ή να γυρίσουμε πίσω», υπογράμμισε.

«Θέλω να σας ζητήσω να είστε παρόντες σε αυτή τη μάχη. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, κάθε ψήφος μετράει. Ξέρετε ότι θα έχουμε μπροστά μας, μάλλον, μία διπλή κάλπη. Και η πρώτη κάλπη -εγώ δεν θέλω να μιλώ για δύο κάλπες, θέλω να μιλάω για μία εθνική εκλογή- θα μας δώσει τη δυνατότητα να χτίσουμε εκείνο το επίπεδο στήριξης για να πάμε στη δεύτερη κάλπη να πετύχουμε την αυτοδυναμία. Και τη χρειαζόμαστε την αυτοδυναμία επειδή ακριβώς η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί με ταχύτητα και με αποτελεσματικότητα. Αποδείξαμε ότι μπορούμε να το κάνουμε, θα το ξανακάνουμε και στις επόμενες εκλογές», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Τον πρωθυπουργό και πρόεδρο της ΝΔ υποδέχτηκαν ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ Γιώργος Παπαγιαννακόπουλος και η αντιπρόεδρος Ρούμπη Γεωργακοπούλου. Παρόντες στη συνάντηση ήταν επίσης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Παναγιώτης Πικραμμένος, ο γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και βουλευτής της ΝΔ, Τάσος Χατζηβασιλείου και ο γραμματέας Ελλήνων της Διασποράς, Νίκος Θεοδωρόπουλος.

Πρόγραμμα επίσκεψης του πρωθυπουργού στο Λονδίνο

Το πρωί της Δευτέρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι κεντρικός ομιλητής στο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο που οργανώνουν το Χρηματιστήριο Αθηνών και η Morgan Stanley και θα έχει συναντήσεις με επενδυτές και στελέχη επιχειρήσεων.

Στις 19.00 (ώρα Ελλάδος) ο πρωθυπουργός συνοδευόμενος από τη σύζυγο του Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη θα γίνουν δεκτοί από τον Βασιλιά Κάρολο Γ' στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

Στις 21.30 (ώρα Ελλάδος) ο πρωθυπουργός θα έχει συζήτηση με αφορμή την επέτειο 25 χρόνων από την ίδρυση του Ελληνικού Παρατηρητηρίου του LSE με τον καθηγητή Σύγχρονων Ελληνικών Σπουδών και διευθυντή του Ελληνικού Παρατηρητηρίου του London School of Economics, Κέβιν Φέδερστοουν.

