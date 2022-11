Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Ισπανία - Γερμανία τα άφησαν όλα ανοιχτά για την πρόκριση

Το αποτέλεσμα του αγώνα μετατρέπει σε "τελικό" τον αγώνα των "πάντσερ" με την Κόστα Ρίκα. Ούτε η "φούρια ρόχα" έχει εξασφαλίσει την συμμετοχή στην φάση των νοκ άουτ.

Ο 29χρονος επιθετικός της Βέρντερ Βρέμης, Νίκλας Φούλκρουγκ, κράτησε «ζωντανό» το όνειρο της πρόκρισης της Γερμανίας στα νοκ άουτ του Μουντιάλ 2022.

Δεκατρία λεπτά μετά την είσοδό του στο ματς (πέρασε στο 70΄ αντί του Μίλερ) «εκτέλεσε» τον Σιμόν κι «έγραψε» το τελικό 1-1 με την Ισπανία στο ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής του 5ου ομίλου που διεξήχθη στο «Αλ Μπαγιάτ» της Αλ Κορ.

Τι σημαίνει το αποτέλεσμα αυτό, μετά και τη νίκη της Κόστα Ρίκα νωρίτερα επί της Ιαπωνίας (1-0); Σημαίνει ότι και οι τέσσερις ομάδες του ομίλου διεκδικούν τα δύο «εισιτήρια» για τα νοκ άουτ, με την Ισπανία μετά το βαθμό που πήρε απόψε να έχει το προβάδισμα έναντι των υπολοίπων. Με 4 πόντους η «φούρια ρόχα» προπορεύεται και της αρκεί μία ισοπαλία στο τελευταίο ματς με τους Ιάπωνες για να περάσει. Το άλλο ματς του γκρουπ, ανάμεσα σε Γερμανία και Κόστα Ρίκα θα είναι «τελικός».

Η «νασιονάλμανσαφτ», με μόλις ένα βαθμό μετά την ήττα από τους «Μπλε Σαμουράι», θέλει το «τρίποντο» πάση θυσία για να έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει την πρόκριση, η οποία σε τέτοια περίπτωση θα κριθεί στη διαφορά τερμάτων, εάν η Ιαπωνία καταφέρει να πάρει έστω ένα βαθμό από την Ισπανία.





Το ντέρμπι του 5ου ομίλου είχε αποκτήσει τεράστιο ενδιαφέρον πριν την έναρξή του, ιδιαίτερα μετά τη νίκη της Κόστα Ρίκα επί της Ιαπωνίας.





Η Γερμανία, ούσα στην τελευταία θέση του γκρουπ, με μηδέν βαθμούς μετά την ήττα της πρεμιέρας από τους «Μπλε Σαμουράι», δεν είχε άλλη επιλογή από το να πάρει το «τρίποντο», απέναντι στη «φούρια ρόχα», που «βολευόταν» και με την ισοπαλία μετά το 7-0 της πρώτης αγωνιστικής επί των Κοσταρικανών.

Ο αγώνας είχε πολύ γρήγορο ρυθμό από τα πρώτα λεπτά, με τους Ισπανούς ν΄ «αγγίζουν» το γκολ στο 7΄, όταν μετά από συνεργασία των Γκάβι και Πέδρι έξω από την περιοχή της Γερμανίας, ο Όλμο πήρε την πάσα και χωρίς να το σκεφτεί εξαπέλυσε το φοβερό σουτ που ανάγκασε το Νόιερ ν΄ ακουμπήσει όσο χρειαζόταν τη μπάλα για να την στείλει στο οριζόντιο δοκάρι. Ο διεθνής γκολκίπερ κατέγραψε σήμερα την 18η του συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο, ισοφαρίζοντας τους Ταφαρέλ και Μάιερ, που είχαν τις περισσότερες εμφανίσεις τερματοφύλακα σε Μουντιάλ. Από το λάθος του Σιμόν στο 25΄, η μπάλα έφτασε στον Γκνάμπρι στο ύψος της περιοχής, αλλά το τελείωμα του επιθετικού της Μπάγερν δεν ήταν το καλύτερο (άουτ). Παρόμοιο λάθος του Νόιερ, δύο λεπτά μετά έφερε σε θέση βολής τον Τόρες, το σουτ του οποίου βρήκε στα πόδια αμυντικών και κατέληξε στην αγκαλιά του γκολκίπερ της Γερμανίας. Πέντε λεπτά πριν το κλείσιμο της κανονικής διάρκειας του πρώτου μέρους, τα «πάντσερ» προηγήθηκαν με την κεφαλιά του Ρίντιγκερ, από το φάουλ του Γκνάμπρι, αλλά το γκολ δε μέτρησε μιας και ο κεντρικός αμυντικός της Γερμανίας ήταν οριακά σε θέση οφσάιντ. Η Γερμανία μπήκε πιο αποφασισμένη στο δεύτερο μέρος, πίεσε πολύ ψηλά τους Ισπανούς, που με τη σειρά τους «έπαιζαν με την φωτιά» κάνοντας παρακινδυνευμένες πάσες μέσα στην περιοχή τους. Σε μία από αυτές τις περιπτώσεις λίγο έλλειψε να γίνει η ζημιά, μετά την λάθος μεταβίβαση του Σιμόν στο 56΄. Οι Γερμανοί έκλεψαν τη μπάλα, ο Γκιντογκάν έδωσε στον Κίμιχ, το σουτ του οποίου έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ ο τερματοφύλακας των Ισπανών. Κι ενώ η «μανσάφτ» πίεζε για το γκολ και κόντρα στη ροή του αγώνα, οι Ίβηρες ήταν εκείνοι που κατάφεραν να σκοράρουν στο 62΄ με το άψογο τελείωμα του Άλβαρο Μοράτα από ασίστ του Άλμπα. Ο στράικερ της Γιουβέντους χρειάστηκε 8 λεπτά για να πετύχει το 29ο του γκολ στην 58η συμμετοχή του με την Εθνική ομάδα της πατρίδας του.

Η Γερμανία «έπαιξε τα ρέστα της» στο υπόλοιπο του αγώνα και στο 73΄ «άγγιξε» την ισοφάριση, με τον Μουσιάλα να μη μπορεί να νικήσει στο τετ-α-τετ τον Σιμόν, ο οποίος έκανε τεράστια απόκρουση.

Τελικά, η ισοφάριση ήρθε για τη γερμανική ομάδα στο 83΄ με το βολέ του Φίλκρουγκ, ο οποίος επίσης είχε περάσει αλλαγή στο 70΄ και με το γκολ που πέτυχε κράτησε «ζωντανή» την ομάδα του στο παιχνίδι της πρόκρισης.

Διαιτητής: Ντάνι Μάκελι (Ολλανδία) Κίτρινες: Μπουσκέτς - Κέρερ, Γκορέτσκα, Κίμιχ ΙΣΠΑΝΙΑ (Λουΐς Ενρίκε): Σιμόν, Άλμπα (82΄ Μπαλντέ), Λαπόρτ, Ρόδρι, Καρβαχάλ, Μπουσκέτς, Γκάβι (66΄ Νίκο Γουίλιαμς), Πέδρι, Όλμο, Τόρες (54΄ Μοράτα), Ασένσιο (66΄ Κόκε) ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Χάνσι Φλικ): Νόιερ, Κέρερ (70΄ Κλόστερμαν), Ρίντιγκερ, Ζίλε, Ράουμ (87΄ Σλότερμπερκ), Κίμιχ, Γκορέτσκα, Γκνάμπρι (85΄ Χόφμαν), Μίλερ (70΄ Φίλκρουγκ), Γκιντογκάν (70΄ Σανέ), Μουσιάλα