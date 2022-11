Κοινωνία

Κολωνός: 5χρονος χαροπαλεύει μετά απο φωτιά σε διαμέρισμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το αγοράκι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Σε νοσοκομείο μεταφέρθηκαν τα δύο ανήλικα αδέλφια του. Στο Αστυνομικό Τμήμα προσήχθη ο πατέρας τους, που βρισκόταν στο σπίτι την ώρα της φωτιάς.

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής σε διαμέρισμα στον Κολωνό σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Αλκυόνης λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ της Κυριακής και επί τόπου έσπευσαν πέντε οχήματα της πυροσβεστικής με 15 πυροσβέστες.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης στο διαμέρισμα ένα πεντάχρονο αγοράκι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Στο σπίτι βρίσκονταν και οι δύο γονείς, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο πατέρας που φέρεται να ήταν σε κατάσταση μέθης προσήχθη στο τμήμα για κατάθεση.

Πέραν του πεντάχρονου και του επτάχρονου αδερφού του από το φλεγόμενο διαμέρισμα απομακρύνθηκε και το μεγαλύτερο αδερφάκι της οικογένειας ηλικίας 12 ετών.





Ο πεντάχρονος που δεν είχε τις αισθήσεις του όσο και τα άλλα δύο παιδιά παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Το άτυχο αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν» όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένο, ενώ ο επτάχρονος αδερφός του στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και το τρίτο παιδί ηλικίας 12 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά ξεκίνησε από το αναμμένο μάτι της κουζίνας του σπιτιού.

Σημειώνεται πως μέχρι να φτάσει στην περιοχή το ΕΚΑΒ γείτονας της οικογένειας έκανε μαλάξεις στο άτυχο αγοράκι.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και κρύο την Δευτέρα

Μουντιάλ 2022: Οι μεταδόσεις της Δευτέρας σε ΑΝΤ1 και ANT1+

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ - ΟΠΕΚΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας